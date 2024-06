Isère - 7e circonscription.

Mère et grand-mère, je ne peux pas me résigner à accepter l’organisation sociale de cette société qui exclut les plus vulnérables au profit d’une poignée de privilégiés.

Principale de collège à la retraite.

J’ai travaillé pendant de nombreuses années sur les établissements scolaires du Canton de ROUSSILLON (38) où je réside.

Je suis de ce fait connue et reconnue pour mes qualités d’ouverture et de bienveillance.

Après avoir milité pendant de nombreuses années au SNES, je continue de militer comme retraitée au SNPDEN UNSA.

Suppléant : Aurélien Delsaux (LFI)

Marié père de 3 enfants.

Ancien enseignant, écrivain, metteur en scène.

Militant de la France Insoumise

Amoureux de notre république, je souhaite que le prochain scrutin permette la construction d’une page historique pour notre pays.