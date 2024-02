Personnalité qui a occupé de nombreux postes universitaires, administratifs et politiques au Bénin, son pays, en France et au Burkina Faso, Stanislas Spero Adotevi s’est éteint le 7 février dernier à l’âge de 90 ans à Ouagadougou au Burkina Faso, pays dans lequel il vivait depuis sa retraite.

Le marxisme chevillé au corps son œuvre intellectuelle concerne notamment les effets délétères de la colonisation et est caractérisée par une approche historique et de classe ainsi qu’un rejet de toute approche essentialisante. Son livre le plus connu « Négritude et négrologues » paru en 1970 caractérise brillamment cette démarche d’une grande pertinence tant en Afrique qu’en Europe et dans le reste du monde.

Le PCF lui rend hommage. Il adresse ses condoléances à sa famille et à ses proches.