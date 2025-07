Droits de douane UE - USA Face à l’impérialisme américain, dans la diversité de nos opinions : RÉSISTONS !

Des droits de douane multipliés par neuf pour atteindre 15%, une obligation d’achat de 750 milliards de dollars d’hydrocarbures ultra-polluants et d’armements US, 600 milliards d’investissements outre-Atlantique qui n’auront donc pas lieu en Europe, un vague espoir de réouverture du marché US de l’acier à condition que l’UE aide les États-Unis à y affronter les pays émergents, des clauses géostratégiques inconnues dont on ne doute pas qu’elles visent à enrôler encore plus les États européens derrière les entreprises belliqueuses de l’impérialisme étasunien... le prétendu "accord" entre Ursula Von der Leyen et Donald Trump est d’une violence rare et constitue une véritable déclaration de guerre contre les peuples européens, contre la paix, contre l’environnement. Nous devons résister et bâtir un large front des nations et des peuples pour empêcher sa mise en œuvre, pour bloquer Trump une bonne fois pour toute. Que les peuples reprennent la main !

En effet, la présidente de la Commission européenne offre une victoire politique à Donald Trump et un encouragement à tous les nationalistes, apprentis fascistes qui, de ce côté de l’Atlantique, rêvent de l’imiter. Le Premier ministre François Bayrou et son ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau peuvent verser des larmes de crocodile, ils portent la responsabilité de cette déroute en ayant soutenu Ursula von der Leyen à la tête de la Commission et accompagné les fermetures en France d'entreprises stratégiques. De même, le grand patronat français, Bernard Arnault en tête, tout comme l’extrême droite soutiennent cette politique et sont prêts à toutes les compromissions avec le nationaliste Trump.

Unissons-nous dans notre diversité ! C'est essentiel pour empêcher que les travailleurs, notre industrie, nos PME, notre agriculture et tous les activités qui y sont liées soient les premiers à pâtir de ces mesures. A part une minorité de financiers, c’est toute la société qui sera impactée.

Refusons des mesures dévastatrices pour le coût de la vie, l'emploi et le climat.

De telles mesures pourraient conduire tout droit l'Europe à la récession, augmenteraient le coût de la vie pour les salariés européens, amplifieraient "le chacun pour soi" entre Etats membres de l'UE et seraient dévastatrices pour l'emploi, pour la paix et le climat !

Elles renforceraient les orientations stratégiques des grands groupes pour soutenir les profits contre les salaires et l'emploi et viendraient justifier de nouveaux plans de licenciements, fermetures de sites et délocalisations. De nombreuses PME, des exploitations agricoles seront mises en difficulté par la baisse d’activité, le coût élevé de l’énergie et la baisse des investissements en France.

Beaucoup de secteurs seront aussi lourdement taxés, telle la métallurgie.

Surtout la guerre énergétique que nous mène Trump pèsera sur notre économie. Le coût de l’électricité et du gaz restera élevé pour les ménages comme pour les entreprises. L'achat de 250 milliards par an d'énergie aux Etats-Unis conduira aussi à un immense recul écologique conduisant à l'abandon des objectifs français et européens de réduction de l'utilisation des énergies fossiles, gaz et pétrole. De plus, la production américaine de gaz de schiste émet beaucoup plus de CO2 que l'utilisation du gaz conventionnel !

Avec un tel accord, le solde de la balance commerciale française va encore plonger !

L’impérialisme américain n’a pour autre objectif que de liquider l’économie européenne !

Il sera impossible de redresser les comptes de la nation avec un tel accord ! Idem en Allemagne et dans tant d’autres pays.

Enfin, ces mesures renforcent la dépendance technologique et militaire, voire la soumission, des Etats du continent pour un plat de lentilles, les profits de quelques multinationales apatrides.

Il est temps de résister et de siffler la fin de la récréation !

Pour le PCF, l'échange entre la Présidente de la Commission européenne et le Président des Etats-Unis ne peut constituer un "accord" dont Madame Von der Leyen n'a pas le pouvoir !

Nous refusons ce déni démocratique aux conséquences gravissimes pour les peuples, pour les travailleurs et travailleuses de part et d'autre de l'Atlantique qui paieraient ainsi très cher ces mesures si elles se concrétisaient.

La France, par la voix de son président, doit exiger la tenue d’un conseil européen exceptionnel. De même, la France et ses parlementaires européens comme nationaux doivent appeler à convoquer les parlements au plus vite. Chaque nation de l’UE, comme pour la ratification d’un traité, a le pouvoir de dire NON !

C’est maintenant qu’il faut agir contre cette politique américaine qui s’en prend à tous les continents. D’autres pays résistent tels le Brésil, le Mexique ou la Chine. La France doit aussi s’engager et résister en refusant cet accord.

Nous appelons à un large mouvement de résistance des nations et des peuples de tous les continents face à l’impérialisme américain.

En France, n’ayons pas peur de redonner la parole au peuple et à s’appuyer sur sa légitimité pour refuser un tel accord.

L'heure est à reprendre la main sur nos choix, sur notre politique pour ne pas laisser la Commission européenne décider à notre place.

Travaillons aussi à unir les pays de l’Union européenne qui vont souffrir d’un tel accord.

Entre l’UE et le Sud global, il est temps d’engager le dialogue et de résister ensemble à l’administration Trump et ses alliés nationalistes !

Il faut siffler la fin de la recréation.

Ne rien faire, c’est laisser faire.

Alors agissons, ensemble, dans la diversité de nos opinions. L’avenir de la France, de notre République est en danger.

Construisons l’arc de la résistance le plus large et le plus populaire possible.

Paris, le 31 juillet 2025

Parti communiste français.

Retrouvez les 5 propositions et les 3 négociations internationales portées par le PCF dans sa déclaration du 17 mai dernier.