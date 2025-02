L'envoi de troupes en Ukraine serait irresponsable

Emmanuel Macron a dans l'urgence convoqué hier un sommet à Paris réunissant quelques pays européens et le secrétaire général de l'OTAN.

Lors de cette réunion, la France et le Royaume-Uni se sont à nouveau prononcé pour l'envoi de troupes en Ukraine. Cela correspond à une demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a évoqué une force européenne de 200 000 hommes en Ukraine.

Ce projet est totalement irréaliste, étant donné la réalité des moyens militaires concrètement disponibles, tant pour notre pays que pour le reste de l’Union européenne. ll est surtout d'une extrême dangerosité et irresponsabilité.

L'envoi sur le terrain de troupes françaises et britanniques reviendrait à faire porter à nos deux pays la charge de l’application du « deal » passé entre Donald Trump et Vladimir Poutine, sans que l’Europe ait eu son mot à dire. Et il aboutirait à mettre en confrontation directe les deux puissances nucléaires du continent, française et britannique, avec la Russie, au risque de les entraîner dans l’engrenage fatal de l’affrontement. En clair, cette décision signifierait l'engagement direct de l'ensemble de l'Europe dans une guerre ouverte avec la Russie, sur le sol ukrainien.

Les classes dirigeantes européennes sombrent dans le militarisme et l'interventionnisme le plus outrancier. Elles mettent ainsi en danger la paix de l’Europe et de ses peuples. Et elles sacrifient l’avenir du peuple ukrainien à une stratégie brumeuse sur laquelle il n’aura aucune prise. Leur fébrilité face aux annonces de Donald Trump et à l'ouverture de discussions russo-américaines à Riyad ce mardi n’a d’égale que la lâcheté dont elles ont précédemment fait preuve en s’alignant sur les surenchères guerrières de l’administration Biden. L’autonomie européenne dont elles parlent aujourd’hui n’est rien d’autre que la préparation de la guerre.

Il est grand temps que les nations d’Europe retrouvent leur indépendance et que la France porte souverainement une proposition de paix et de sécurité collective pour le continent.

Il est nécessaire de répondre au plan de Donald Trump qui vise à faire capituler l'Europe, économiquement, industriellement, commercialement et politiquement. Cette réponse ne peut pas être la guerre, mais l'autonomie stratégique européenne pour la paix.

C’est d’autant plus possible, que des pays comme le Brésil, la Chine ou l'Afrique du Sud en ont ouvert le chemin à travers leurs propositions ces derniers mois.

L'autonomie européenne pour la paix implique que la France et les pays européens qui le souhaitent prennent enfin une initiative diplomatique pour un cessez-le-feu et pour une paix juste en Ukraine. Une telle paix doit respecter la souveraineté de l'Ukraine et se fonder sur la Charte des Nations unies et les principes de sécurité collective en Europe tels qu'ils ont été définis dans l'acte final de la Conférence d'Helsinki. Cette initiative doit se faire en toute indépendance de l’OTAN et il appartient à la France d’en préparer la sortie. Cette alliance belliciste, qui consacre l’inféodation de notre continent aux vues impérialistes des États-Unis a vocation à être dissoute dans le cadre de la refondation de l'architecture européenne de sécurité collective.

Le Parti communiste français demande l’organisation en urgence d'un débat au Parlement sur les objectifs de la politique française et la sécurité de l'Europe.

Paris, le 18 février 2025

Parti communiste français.