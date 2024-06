Faire front populaire : notre arme, c'est le contenu de l'unité

Passé le choc de l’annonce de la dissolution par Emmanuel Macron, César pourrissant à la dérive, la gauche française dans son ensemble a été à la hauteur de l’enjeu historique en ayant constitué, face aux périls, en quelques jours de temps, le Nouveau front populaire, reposant sur un pacte de législature et un accord électoral. C’est l’honneur du PCF d’y avoir joué un rôle décisif.

Nous voyons bien quel est l'ampleur des défis : il s'agit non seulement d'empêcher la formation d'une majorité alignée sur l'extrême droite, capable de mettre en œuvre sa politique de "priorité nationale" c'est-à-dire de mettre à bas le fondement républicain de l'égalité entre citoyens ; mais de l'empêcher durablement, c'est-à-dire de conjurer la crise française, de s'en prendre aux fractures sociales et territoriales provoquées par les politiques néolibérales, qui font le lit de l'extrême-droite. Il s'agit de redonner un espoir à gauche alors que les phénomènes de décomposition politique, du macronisme et de la droite, arrivent à leur paroxysme, et qu'une force qui plonge ses racines dans l'histoire des fascismes européens, qui prospère sur les colères et sur les échecs du mouvement ouvrier, tout en offrant à une partie du capital une porte de sortie de crise en développant une vaste imposture sociale, prétend au pouvoir.

A gauche, les questions sont toutes sur la table. Le contenu de l'unité à travailler est un ensemble constitué de trois éléments : le pacte de législature, les relations avec le mouvement social et la perspective du pouvoir, c’est-à-dire une perspective majoritaire. Ce sont autant de points sur lesquels la défunte NUPES a essuyé un échec. La bataille ne fait donc que commencer. Elle sera décisive. La question des rapports de force politiques et sociaux dans l’ensemble du pays et dans la gauche sera, une nouvelle fois, centrale. La première étape, la plus urgente, donc l'élection d'un maximum de députés du nouveau front populaire, et, en son sein, d'un maximum de députés communistes.

Le pacte de législature, élaboré en quelques heures, apporte des réponses à un certain nombre d’éléments cruciaux, sur la question sociale, sur les salaires et les retraites. Les mesures d’urgence annoncées pour les premières semaines d’une majorité de gauche sur l’abolition de la loi retraites et sur l’augmentation du salaire minimum démontrent qu’il est possible de stopper les régressions sociales. L’indexation des salaires sur l’inflation par exemple, relève d’une véritable ambition de nature transitoire. La lutte contre le racisme et l’antisémitisme y prend une place centrale.

Concernant les questions internationales, l’accent est mis sur une politique de paix, et c’est là l’essentiel alors que l’engrenage et la généralisation de la guerre sont à l’horizon. Au Proche-Orient, la France du Front populaire agira pour l’application effective du droit international et des décisions de la justice internationale. Dans les cent premiers jours, elle reconnaîtra l’État de Palestine aux côtés de l’État d’Israël. Ce serait une véritable rupture avec la politique du chien crevé au fil de l’eau qui tient lieu de ligne diplomatique pour Emmanuel Macron.

Bien sûr, de nombreuses questions qui se poseraient immédiatement à un gouvernement de Front populaire restent en suspens, y compris sur les questions internationales et leur résolution dépendra des rapports de force issus des élections et du rapport de force social. Pour se poser ce genre de questions, il y a une condition : empêcher la constitution d'une majorité, absolue ou relative, du RN les 30 juin et 7 juillet !

Autour de cette bataille se dessine l’avenir de la nation, mais également celle de l’Europe, alors que les élections européennes ont placé Giorgia Meloni en position de faiseuse de roi ou de reine dans l’UE. Une France gouvernée par l’extrême-droite, ou bien rendue ingouvernable, dicterait l’ampleur de la crise européenne. Cela aurait également un impact international à quelques mois des élections présidentielles américaines. La France offre un précipité de la crise européenne, telle qu’elle s’est réfractée dans les résultats des élections européennes. La constitution du Nouveau Front Populaire est un évènement en Europe et suscite de l’espoir. Il nous revient d’en être à la hauteur.

Les exemples européens d'un gouvernement d'extrême-droite illustrent les désastres sociaux à laquelle conduit leur politique. En Italie, celui de Meloni a supprimé le revenu de citoyenneté, plongeant par conséquent un million d'Italiens dans la pauvreté. En Hongrie, Orban a transformé les aides sociales aux familles en produits financiers disponibles dans des banques commerciales ! Voici la réalité de l'extrême-droite et ses politiques anti-sociales ! L’extrême-droite aux portes du pouvoir passe toujours des compromis avec le capital. Le programme dit « social » du RN s’est dégonflé comme une baudruche en quelques heures.

L’alternative, c’est le Nouveau Front Populaire.

Pour cela et pour démasquer l'extrême-droite, la mobilisation des communistes est totale !

Vincent Boulet

membre de l'exécutif national du PCF

chargé des relations internationales