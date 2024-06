Gironde - 8e circonscription.

Militante en responsabilité syndicale et associative, mon engagement auprès des salariés et de la population me permet d’être au plus près des difficultés que rencontrent les citoyens au quotidien.

Née le 26 février 1972 à Talence (33), je suis issue d’une famille ouvrière dont le père est militant communiste. Mon enfance fût bercée dans la solidarité, la fraternité et les luttes pour le bien commun. Mariée et mère de 3 filles, je suis salariée des Industries Électriques et Gazières depuis 1998 et militante en responsabilité syndicale CGT depuis 2013.

Candidate à l'élection, je défends le pouvoir d’achat, le blocage des prix de première nécessité, une retraite à 60 ans.

Suppléant : Vital BAUDE, conseiller municipal d'Arcachon et conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine. Il est présenté par les Écologistes - EELV: Défend la transition écologique, la lutte contre les aléas climatiques et l’accès au logement de celles et ceux qui font vivre le Bassin sans pouvoir s’y loger.

Ses réseaux :

Rejoindre son comité de soutien

Suivre Marylène Faure sur Facebook