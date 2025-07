Gaza : sauver le peuple palestinien maintenant !

Le gouvernement d’extrême droite israélien de Benjamin Netanyahou poursuit en toute impunité son entreprise génocidaire à Gaza.

Après les massacres de masse et la destruction des infrastructures de l’enclave palestinienne, menés avec les armes livrées par les États-Unis et certains pays européens, c’est une politique de famine qui est systématiquement organisée, avec l’imposition d’un blocus total.

Des civils, hommes, femmes et enfants, des nourrissons meurent aujourd’hui de faim sous le regard de la communauté internationale qui laisse faire. Plus de 90 % de la population de Gaza souffre d’insécurité alimentaire. 600 000 personnes, soit un tiers de la population, sont en situation de famine totale. Selon l’ONU, plus de 1000 Palestiniens ont été tués en cherchant de l’aide humanitaire auprès de la fausse ONG israélo-américaine. L’aide humanitaire est transformée en piège mortel, en massacre. L’AFP dénonce le fait que les derniers journalistes dans l’enclave meurent de faim.

Les appels à une action immédiate se multiplient, jusqu’au sein de l’État d’Israël. Gaza est un cimetière à ciel ouvert. Ce mouroir est organisé, planifié par le gouvernement israélien, avec le soutien des États-Unis. Ce n’est plus une crise humanitaire, c’est une crise d’humanité.

Jusqu’à quand les gouvernements occidentaux laisseront-ils faire ? Jusqu’à quand se contenteront-ils de réprouver pour la forme un crime contre l’humanité ? Jusqu’à quand l’Union européenne et ses gouvernements seront-ils imperméables à la honte et à tout sentiment d’humanité ? Ils doivent agir pour empêcher ce génocide !

Le PCF lance un appel solennel pour sauver le peuple palestinien.

Il relaie l’appel d’urgence de ses camarades du Parti du peuple palestinien en exigeant que le gouvernement français agisse urgemment et inconditionnellement pour :

– Un cessez-le-feu immédiat.

– La levée du blocus contre Gaza et l’ouverture des points de passage pour l’acheminement de l’aide humanitaire.

– Le retrait des forces d’occupation israéliennes de la bande de Gaza

– S’assurer que l’aide humanitaire soit acheminée et distribuée par les organismes internationaux, les agences de l’ONU et l’UNRWA et les organisations humanitaires internationalement reconnues.

– Appeler le Conseil de sécurité de l’ONU à assurer une protection du peuple palestinien dans les territoires occupés.

Il salue la très importante et très courageuse « marche de la farine » organisée ce 22 juillet, à Tel-Aviv, par le mouvement Standing Together qui appelle les citoyens et citoyennes d’Israël à refuser « l’annihilation de Gaza » et à ne plus laisser « l’horreur se poursuivre ».

Ne rien faire, c’est laisser faire. La France, en particulier, qui n’a toujours pas reconnu l’État de Palestine, ne peut d’un côté se prononcer pour la reconnaissance d’un État de Palestine et, de l’autre, se rendre complice d’un génocide, d’une barbarie organisée, dans le but de chasser les Palestiniens des territoires où ils vivent.

Toutes les pressions politiques, diplomatiques doivent être mises en œuvre pour un cessez-le-feu immédiat, permettant également la libération des otages. Des sanctions doivent être prises immédiatement contre le gouvernement israélien tant qu’il piétinera le plus élémentaire droit humanitaire. La France doit agir pour que l’accord d’association UE-Israël soit suspendu. Un embargo sur les armes doit être décrété. Le PCF salue, en ce sens, l’action des dockers qui, en France, en Europe et ailleurs dans le monde, s’opposent à l’embarquement d’armes à destination de l’État d’Israël.

Aux côtés de l’OLP, avec laquelle il a lancé une alliance internationale pour la reconnaissance des droits du peuple palestinien, le PCF exige que la France reconnaisse immédiatement et sans conditions l’État de Palestine, sur la base des frontières de 1967 aux côtés de l’État d’Israël. Parce que sa voix porte bien au-delà de ses frontières, il lui appartient d’appeler tous les gouvernements attachés aux principes du droit international à faire de même afin d’arrêter l’entreprise criminelle du gouvernement Netanyahou.

Paris, le 23 juillet 2025

Parti communiste français.