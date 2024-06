Moselle - 4e circonscription.

Habitante du Saulnois, j'ai 39 ans, je suis mariée et maman d'une fille de 10 ans.

Je suis impliquée auprès des représentants du personnel depuis plus de 15 ans grâce à mon métier de Consultante en politiques sociales et ressources humaines auprès des Comités Sociaux et Économiques (CSE). Je contribue à un dialogue social de qualité, en permettant aux élus en entreprise de s'approprier les données sociales et en leur donnant les moyens d'être force de proposition.

Fervente défenseuse des droits des salariés, je soutiendrai l'abrogation de la réforme des retraites notamment et je travaillerai à améliorer leurs droits et leur protection.

J'ai à cœur que le développement économique de la société ne se fasse pas au détriment des hommes et femmes qui la composent.

Engagée en faveur d'un service public de qualité et accessible pour toutes et tous, je m'emploierai à en garantir l'accès à tous, sur l'ensemble du territoire en ne laissant personne habiter à plus de 30 minutes d'un accueil physique de services publics.

Suppléant : Antoine Villard