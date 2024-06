Savoie - 1re circonscription. Qualifiée pour le 2nd tour en 2022.

Christel Granata est factrice de profession et travaille sur le canton de Pont de Beauvoisin. Elle habite depuis de nombreuses années à St-Béron. Témoin en première ligne d’un monde rural de plus en plus abandonné, des services qui s’éloignent, qui se réduisent ou qui disparaissent, comme l’hôpital, les gares, les bureaux de poste, mais aussi les médecins et les commerces de proximité.

Parent délégué au lycée, après l’avoir été au collège et en primaire pour ses 3 enfants, Christel connaît les problématiques du milieu scolaire et de la jeunesse. Selon elle, l’éducation nationale, au même titre que l’hôpital et les services publics en général, doit bénéficier d’un plan d’urgence. Élue syndicale à la Poste, elle constate et subit la précarité de l’emploi, les bas salaires et la vie chère comme beaucoup de ses concitoyens et concitoyennes.

C’est pourquoi, en tant que députée, elle votera en faveur de toutes les lois progressistes à l’Assemblée nationale, portées par le Nouveau Front Populaire, notamment en termes d’augmentation des salaires et de blocage des prix.

Suppléant : Zerrin Bataray