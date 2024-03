Haïti : seule une solution haïtienne permettra de sortir de la crise

La situation en Haïti ne cesse de se dégrader, alors que l’offensive menée par des bandes armées criminelles aggrave encore la situation de chaos généralisé et de crise multidimensionnelle que connaît le pays.

Une grande partie de la capitale Port-au-Prince semble désormais être aux mains des gangs qui, après avoir pris d’assaut la prison nationale, s'attaquent désormais aux commissariats, tribunaux, ministères, mais aussi hôpitaux.

Le discours pseudo-politique tenu par les meneurs des gangs ne saurait faire illusion, ni faire oublier les innombrables exactions dont ceux-ci se sont rendus coupables contre la population civile, ainsi que les complicités entretenues avec les gouvernements successifs pour réprimer les mobilisations populaires.

Les habitants, pris entre deux feux, sont les principales victimes de ce règlement de comptes, qui a provoqué des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés, alors que se profile une crise humanitaire, alimentaire et sanitaire majeure, et que l'Organisation internationale des migrations recense 362 000 déplacés internes.

La démission d’Ariel Henry – dont le maintien au pouvoir était illégal depuis la fin de son mandat le 7 février dernier – si elle est un pas nécessaire, est insuffisante pour débloquer la situation. En effet, la situation dramatique que vit le peuple haïtien n'est pas le fruit du hasard ou de la fatalité. Elle est le résultat de choix politiques, notamment des décisions imposées par le Core Group, composé notamment des ambassadeurs de France, de l'Union européenne et des États-Unis.

C’est ce même Core Group qui a soutenu à bout de bras des autorités illégitimes, plus préoccupées par la prédation et la captation des ressources internationales que par le sort de leur peuple.

Contre toute ingérence impérialiste, le Parti communiste français (PCF) réaffirme que seule une solution haïtienne permettra d'ouvrir la voie vers une sortie de crise et d’opérer la « transition de rupture » revendiquée par l’Accord de Montana, souscrit par de nombreux acteurs de la société civile et du mouvement populaire haïtiens.

La France et l’Union européenne doivent donc rompre avec leur attitude actuelle et soutenir les efforts du peuple haïtien pour la reconstruction de son pays, dans le plein respect de sa souveraineté.

Parti communiste français

Paris, le 14 mars 2024