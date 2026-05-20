Hommage à Pierre Sotura

S’il fallait mettre un nom pour illustrer ce que put être, au siècle dernier, un grand dirigeant ouvrier en terre de France, on pourrait assurément donner celui de Pierre Sotura.

Enfant des milieux populaires de la région parisienne, il rejoint le monde du travail sitôt le CEP acquis. Assez vite, il passe de l’univers des petites entreprises du bois à celui des grands sites de production aéronautique. Militant syndical, militant au PCF, il est aussi très actif dans les Jeunesses Communistes, donnant beaucoup d’articles à L’Avant-Garde jusqu’à en devenir, un temps, l’un des rédacteurs permanents. Quelques années seulement. Puis c’est le retour à l’usine, comme fraiseur. Entre la vie ouvrière et un engagement politique intense, entre Colombes, où il travaille, et L’Île-Saint-Denis où il habite, Pierre Sotura est comme un poisson dans l’eau dans ce qui constitue une sorte de continuum populaire.

En 1965, il est élu maire de sa commune avant de prendre les premières responsabilités dans la nouvelle fédération des Hauts-de-Seine du PCF au sein de laquelle il deviendra secrétaire départemental en 1973. Sa vie se recentre alors autour de Colombes où il sera élu et réélu conseiller général pendant plus de trente ans en parallèle de ses fonctions fédérales.

Membre du comité central, il devient trésorier national du PCF après la mort de Georges Gosnat, en 1982. Il exercera cette lourde responsabilité pendant plus de 14 ans, à l’heure où le PCF se trouva confronté à des défis financiers historiques. À ce poste, Pierre Sotura saura donner leur sens le plus fort à ces cinq mots qui disent beaucoup du grand militant qu’il fut : détermination, sincérité, rigueur, fraternité, courage.

Une haute figure communiste nous quitte. Nous la saluons avec reconnaissance et fidélité.



La direction nationale du PCF adresse ses sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses camarades, en particulier au sein de la Fédération des Hauts-de-Seine.

Paris, le 20 mai 2026

Parti Communiste Français