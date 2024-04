Invasion de l'ambassade du Mexique en Équateur : la France ne peut rester silencieuse !

L'invasion par la police équatorienne de l'ambassade du Mexique à Quito, perpétrée le 5 avril dernier sur ordre du président Daniel Noboa et visant à arrêter l'ancien vice-président Jorge Glas qui s'y était réfugié et venait de se voir accorder l'asile, constitue une violation grave du droit international, en particulier de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés.

La convention de Vienne pose notamment, sans équivoque possible, que « les locaux de la mission sont inviolables. Il n'est pas permis à l’État accréditeur d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission » (article 22).

Face à cette agression inédite, condamnée par la totalité des gouvernements d'Amérique latine, mais aussi les États-Unis, l'OEA, le secrétaire-général de l'ONU, l'UE et plusieurs gouvernements européens (Espagne, Irlande, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, etc.), la France se distingue par son absence de réaction officielle.

Ce silence ne peut se comprendre que comme un manque d'intérêt, voire une complaisance tacite avec une grave violation des normes fondamentales de la diplomatie et du droit international

Alors que les violations du droit international se multiplient à travers le monde, avec des conséquences désastreuses pour la paix et la vie des peuples, il est du devoir de l'ensemble de la communauté internationale d'agir pour le respect plein et entier de celui-ci, sans angles morts et sans doubles standards. L'absence de réaction ne peut qu'encourager la répétition de tels actes.

Le Parti communiste français (PCF) appelle le gouvernement à condamner avec fermeté l'invasion de l'ambassade du Mexique à Quito, à soutenir les démarches entreprises par le gouvernement mexicain devant la Cour internationale de justice et à agir pour le respect des droits de Jorge Glas.

Parti communiste français,

Paris, le 9 avril 2024