Jaurès – Le billet de Gérard Streiff

Pauvre Jaurès ! Son nom a été utilisé, sans vergogne, par Marine Le Pen lors de son intervention au meeting de Mâcon du RN le 1er mai dernier. Ce n’est pas la première fois que le parti nationaliste se livre à ce genre de petite provocation. On se souvient peut-être qu’à des élections européennes, le FN à l’époque avait reproduit sur une de ses affiches le portait du tribun républicain. C’est le temps de la grande confusion, le noir est devenu blanc, l’esclavage, c’est la liberté et Jaurès serait d’extrême droite ! Reste que Le Pen aura du mal à caser dans ses diatribes que « au fond il n’y a qu’une seule race, l’humanité » ou que « le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage », comme disait si bien le camarade Jaurès.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1085 du 6 mai 2026.