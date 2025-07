Jean-Pierre Thorn nous a quittés.

Jean-Pierre Thorn était un infatigable militant de la vie. Cinéaste documentariste farouchement indépendant, il fut un des créateurs de l’ACID (Association du cinéma indépendant pour la diffusion), défenseur intransigeant de la diversité cinématographique et de la liberté de création.

Toute sa vie Jean-Pierre Thorn a filmé le monde ouvrier, extrêmement attentif à ses enfants. Il a été le cinéaste du hip hop dès le début des années 90 avec deux films d’une grande valeur : "Faire kiffer les anges" et "On n’est pas des marques de vélo".

Il était fasciné par la vitalité avec laquelle les jeunes des milieux populaires produisaient et partageaient de nouveaux codes esthétiques.

Sa caméra a capté des moment d’une grâce inouïe de jeunes danseurs et danseuses devenus de grands chorégraphes tels Farid Berki, Gabin Nuissier ou encore Nacera Guera.

Homme profondément de gauche, Jean-Pierre Thorn a épousé tous les combats politiques culturels et sociaux de son temps. Il avait pris part à la première réunion publique pour de nouveaux États généraux de la culture en mars dernier à La Bellevilloise.

Le PCF s'incline devant son œuvre et sa mémoire et adresse ses sincères condoléances à sa famille et ses proches.



Parti communiste français

9 juillet 2025