Journée internationale du 21 septembre : Mobiliser largement pour la paix !

Cet édito est écrit alors que les troupes du dictateur azerbaïdjanais Aliev agressent à nouveau l’Artsakh. Une fois encore, le peuple arménien est menacé dans son existence ; une fois encore, il a besoin de notre solidarité et de notre mobilisation pour soutenir sa lutte courageuse.

Malgré tous les avertissements, malgré un blocus criminel imposé contre l’Artsakh en violation de tous les accords par l’Azerbaïdjan, l’inaction politique et diplomatique a prédominé ces derniers mois. L’Union Européenne a préféré négocier un accord gazier avec Aliev plutôt que défendre les droits du peuple arménien. Le PCF réaffirme sa solidarité avec le peuple arménien et appelle la France à une action résolue pour que toute la pression soit mise pour contraindre Aliev à cesser immédiatement son offensive criminelle. Une force internationale de protection de la population de l’Artsakh sous l’égide de l’ONU doit être envoyée sur place.

On ne peut pas rester spectateur, alors que l’année 2022 comptait 55 conflits sur la planète !

L’action politique et diplomatique est nécessaire pour faire cesser le bruit des bombes et le cortège des crimes et violences de guerre. C’est le cas pour l’Ukraine. Plus de 30 000 morts sont à déplorer de part et d’autres depuis le début du mois de juin sur un front de 900 km. Des mutions à uranium appauvri font leur apparition, du côté russe comme du côté ukrainien, dans ce dernier cas par les livraisons occidentales. Les attaques contre les ports exportateurs de céréales se multiplient. Aucune évolution militaire majeure ne se dessine pour le moment.

Pour toutes ces raisons, la France peut et doit, en toute indépendance de l’OTAN et des USA, dans les prochaines semaines prendre une initiative politique pour proposer une résolution du conflit sur la base de la souveraineté de l’Ukraine et de la sécurité collective de tous les peuples, russe et ukrainien compris. La neutralité de l’Ukraine assortie de garanties de sécurité sous protection de l’ONU est une clé de sortie du conflit, dont les conditions ne doivent pas créer les conditions d’une guerre future. C’est bien pour cela que les négociations de paix devront reposer la question de l’OTAN et de la perspective d’un espace de sécurité commune en Europe, en dehors de l’OTAN ; ainsi que celle de la reprise des négociations de désarmement multilatéral et global, en premier lieu des armes nucléaires présentes sur le sol européen et en Russie.

C’est aussi le cas au Nord-Kivu, conflit terrible qui dure depuis plus de vingt ans dans l’indifférence générale, sur fond de rivalités kleptocratiques sur l’exploitation des minerais et de concurrence entre Etats voisins, notamment du Rwanda de Paul Kagamé et de l’Ouganda. Le monde regarde ailleurs. Les violences terribles contre les populations locales ne font pas la « Une » des médias. Pillages, massacres, viols sont commis dans l’impunité la plus totale.

La paix est un projet politique global. Il s’agit d’une bataille politique centrale. Contre les concurrences capitalistes impérialiste. Il s’agit d’une bataille sociale, car les inégalités sont les moteurs et les conséquences des guerres. Il s’agit d’une bataille écologique du fait des désastres écologiques des guerres (l’explosion des gazoducs en mer du Nord et du barrage de Khakovka sur le Dniepr ont des conséquences écologiques majeures) et de la question de l’accès aux ressources. La revendication du partage des biens communs concourt à l’exigence de la paix. Il s’agit d’une bataille démocratique et en faveur de la souveraineté et de l’autodétermination des peuples, pour leur émancipation.

La paix est le liant de l’ensemble de ces batailles et figure ainsi au cœur de l’engagement communiste.

C’est pour toutes ces raisons que, comme chaque année, le PCF appelle aux mobilisations organisées par le collectif national de Marches pour la paix, dont il est membre, à l’occasion de la journée internationale de la paix de l’ONU du 21 septembre.

Vincent Boulet

responsable des relations internationales du PCF