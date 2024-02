L’extrême droite : un danger mondial, la nécessaire réaction

Il serait tentant désormais de considérer l’extrême droite comme faisant « banalement » partie du paysage politique. Le fait qu’elle soit désormais capable d’imprimer ses thèmes de prédilection au cœur du débat politique avec un rapport de force suffisant pour lui ouvrir des perspectives de pouvoir voire de la porter au pouvoir pourrait plaider dans ce sens.

Or, non, il n’est jamais « banal » de voir l’extrême droite s’imposer. Il n’est jamais « banal » de voir une partie des bourgeoisies faire de l’extrême droite un élément de sortie de crise sur des bases autoritaires et ethnicistes ; ni de voir les différents cordons sanitaires tomber les uns après les autres. Si toute comparaison historique est à prendre avec la plus grande précaution, ce sont bien les délitements et renoncements aux principes républicains successifs des derniers gouvernements de la IIIe République qui ont ouvert la voie à l’assassinat de la République en 1940 et à l’instauration du régime de Vichy. La loi « immigration », même avec la censure du conseil constitutionnel, a créé un précédent en portant un coup de canif dans les principes républicains d’égalité. L’empressement de la droite et de la macronie a reprendre l’idée clé de l’extrême droite française de « priorité nationale », à savoir une remise en cause frontale de l’égalité et une refondation de la société française sur des bases racistes et xénophobes n’est pas seulement irresponsable. Il est mortel pour la République. L’appel des 201, dont le PCF est l’un des initiateurs, et les manifestations importantes du 21 janvier illustrent le front large à travailler pour une riposte à la hauteur du danger.

Mais la France est loin d’être isolée. En Allemagne, la conférence de Postdam regroupant non seulement l’extrême droite allemande et autrichienne, mais également les franges les plus conservatrices de la CDU, appelant à l’expulsion des étrangers et d’Allemands naturalisés, ouvre le même type de perspective. Là encore, la société allemande n’a pas encore rendu les armes. Les manifestations monstres dans un certain nombre de grandes villes, peu couvertes par les médias français, le démontrent. En Argentine, la grève générale du 24 janvier contre les lois omnibus de Javier Milei, visant à détruire l’État social, montre que la société, les syndicats, la gauche veut combattre. C’est également un point d’appui. Il faut cependant prendre la mesure de ce que révèle la synthèse nauséabonde mise en œuvre par Milei : autoritarisme, ultralibéralisme extrême, attaques contre les droits des femmes, anti-écologie. Aux États-Unis, la victoire de Trump aux premières primaires républicaines laissent entrevoir le fait qu’il sera le candidat du parti républicain. Cela n’implique pas que le résultat de la présidentielle elle-même est joué d’avance. Mais là encore il faut prendre au sérieux le projet de Trump, bien plus radical que celui de son mandat présidentiel précédent.

On pourrait hélas multiplier les exemples. Tous démontrent l’urgence d’une réaction politique à la hauteur. Il est minuit moins cinq dans le siècle, pas encore minuit. Les défis pour la gauche sont historiques. Il s’agit de rebâtir une perspective d’espoir, fondée sur les exigences sociales et démocratiques, à vocation majoritaire socialement et politiquement. La question du travail et des salaires, la question de la souveraineté démocratique des peuples, la question de la défense et de l’extension des droits pour toutes et tous, la question énergétique et écologique, tout cela doit être traité d’un même mouvement. Dans la perspective des prochaines élections européennes, desquelles peut émerger un Parlement européen radicalisé à droite, il convient d’y travailler sérieusement. C’est ce à quoi le PCF s’attelle, en France et à l’échelle européenne, avec ses partenaires nationaux et européens, avec la liste menée par Léon Deffontaines. Il faut encore amplifier ce mouvement.

Vincent Boulet

membre de l'exécutif national du PCF

chargé des relations internationales