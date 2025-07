La fête de la solidarité concrète

La fête, notre fête, celle des humbles, des militants, des amis, des familles, du PCF, des associations, des optimistes, des féministes, des syndicats combatifs… est terminée. Il s’agissait de la 87e. Actualité aidant, elle était tout entière tournée vers la solidarité internationale et le soutien à Cuba !

Au total, donc, des milliers de participants, de tous âges, pas assez d’après tous les témoignages, mais des milliers quand même, qui tiennent bon, beaucoup de promesses naissantes, des rencontres fécondes, des découvertes, des discussions sans fin, des adhésions et des abonnements à notre hebdomadaire qui résiste, dans le département, malgré le contexte du domaine de la presse écrite que chacun connaît.

Chaleur ! Et politique...

Cette année, l’ombre de nos beaux arbres a été un acteur principal, nécessaire à cette session malmenée avec 38° à 20 h et un soleil de plomb pendant les deux journées.

Le discours de bienvenue et d’inauguration donnait le ton politique et les objectifs du rassemblement. « Promouvoir les idées d’un changement radical de société et abattre ce système capitaliste en crise », précisait ainsi Michel Coronas, porte-parole du PCF 66. Il évoquait les initiatives de solidarité internationale menées par le PCF (Cuba, Palestine, Sahara occidental). Il déplorait plus précisément « l’état social » catastrophique du département des Pyrénées-Orientales, ses taux record de pauvreté et de chômage. Il fustigeait ensuite la promotion de cette « économie paillette », parcs de loisirs et autres, qui fleurissent par dizaines. Dénonçant l’austérité gouvernementale dans tous ses aspects, il appelait aux luttes et aux rassemblements, dans l’Éducation nationale, dans la santé, sur la question des transports, de la psychiatrie... « Ne restons pas sans rien faire, sans rien tenter. Notre ambition, c’est de décliner localement des propositions qui permettent de répondre aux besoins des habitants, et de les faire gagner... ».

Le secrétaire politique de l’ambassade de Cuba a inauguré la fête par un appel vibrant à la solidarité active. Ensuite elle s’est poursuivie jusqu’au bout de la nuit avec la musique puissante du groupe cubain Delgado.

La fête a continué en débat le samedi midi avec André Chassaigne, ancien président du groupe GDR à l’Assemblée nationale, Ernesto Rodriguez et des représentants de Cuba Coopération et France Cuba. Un constat s’impose après de riches réflexions : il faut franchir une étape pour susciter connaissance et solidarité. S’appuyer sur des réalisations de collectivités pour créer un large mouvement de soutien bien au-delà de nos rangs. Et par exemple gagner l’arrivée de médecins cubains. À 16 h André Chassaigne a signé son livre à la librairie, pour aider à sortir de l’obscurantisme !

Les discussions ont été animées sur comment vivre en paix, sur l’aide au peuple sahraoui, sur les luttes sociales… La fête, un moment d’espoir pour transformer ensemble notre société ! Elle s’est achevée par un grand moment de musique ! les Fatals Picards fêtaient, de manière engagée, leur 25 ans de carrière. Un régal.

À l’année prochaine !

Michel Marc,

le Travailleur catalan

Marie-Françoise Sanchez,

PCF66

Article publié dans CommunisteS, numéro 1048 du 02 juillet 2025.