Ille-et-Vilaine - 6e circonscription.

💬 Je suis enseignante d’histoire-géographie à Fougères et j’ai 39 ans. Je suis mariée et j’ai trois enfants.

Je suis conseillère municipale depuis 2014. J’ai toujours œuvré pour le rassemblement des forces de gauche, c’est pourquoi, en 2020, j’ai mené une liste d’union de la gauche, sociale et écologiste avec le collectif « 20 000 maires pour Fougères ».

Je suis depuis conseillère municipale d’opposition et conseillère communautaire. Je me définis comme « écolommuniste » un pied rouge et un pied vert, l’un ne marchant pas sans l’autre.

Je suis une élue de conviction et je travaille, comme de nombreux élus, à plein temps dans mon lycée, auprès de cette jeunesse que j’affectionne et en laquelle je crois pour relever les enjeux de l’avenir.

Un monde plus juste mais à la hauteur des défis climatiques qui sont d’ores et déjà face à nous.

Contact : [email protected]

Suppléante : Gaëlle Mestries (DVG)