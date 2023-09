Le PCF condamne fermement les déclarations antisémites de Mahmoud Abbas

Mahmoud Abbas, actuel président de l’Autorité Palestinienne, s’est gravement compromis en proférant récemment des propos à la teneur antisémite avérée. Ils ont suscité une légitime et très large réprobation internationale, y compris de la part du mouvement de solidarité pour la Palestine.

Le Parti Communiste Français condamne le plus fermement de tels propos, de même qu’il condamne avec force et sans appel toute expression d’antisémitisme, d’où qu’elle vienne. Il s'associe à toutes celles et tous ceux qui, comme lui, ont été blessés et scandalisés par de telles déclarations.

Les propos ignobles de Mahmoud Abbas sont une honte. Ils vont à l’encontre de la position traditionnelle des composantes laïques du mouvement national palestinien qui se sont toujours démarquées de toute expression d’antisémitisme en luttant pour les droits nationaux du peuple palestinien contre la politique d’occupation et de colonisation des gouvernements de l’État d’Israël et des colons. Ils nuisent terriblement au peuple palestinien qui a plus que besoin du soutien des forces attachées dans le monde aux idéaux de justice et de fraternité. Ils vont à l’encontre d’une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens.

Le PCF réaffirme sa solidarité avec le peuple palestinien qui lutte pour son droit à l’autodétermination et du peuple israélien qui lutte contre la politique d’extrême-droite du gouvernement actuel de l’État d’Israël.

Parti communiste français

Paris, le 13 septembre 2023