Les exigences de la gauche européenne pour les élections de juin

Les crises internationales, les guerres et les risques d’escalade guerrière, la militarisation des rapports de force internationaux et plus largement les recompositions de l’ordre du monde dans le contexte de la fragmentation de la mondialisation capitaliste ont été au cœur des débats de l’Assemblée générale du Parti de la gauche européenne (PGE) réunie à Ljubljana du 23 au 25 février. Le PCF y était représenté par Vincent Boulet, vice-président, Hélène Bidard, membre du secrétariat politique et Frédéric Boccara, membre du bureau exécutif du PGE.

Les exigences de paix, de sécurité commune et d’un ordre du monde libéré des dominations impérialistes apparaissent fortement dans le manifeste électoral que les quarante organisations représentées ont adopté. Il s’agit bien évidemment de trouver, avec nos partenaires européens, une position commune sur des questions extrêmement importantes, autour des principes d’émancipation et de souveraineté des peuples, de coopérations nouvelles pour répondre aux crises internationales, géopolitiques, sociales, écologiques, alimentaires et à la montée des nationalismes ethnicistes et de l’extrême droite.

Le PGE appelle à rompre avec l’engrenage de la guerre et avec l’économie de guerre, à avoir le courage politique de porter des solutions diplomatiques. En ce qui concerne l’Ukraine, le PGE réaffirme sa position prise lors du congrès de Vienne de décembre 2022 : « retour à la table des négociations, cessez-le-feu, retrait des troupes russes d’Ukraine », en réitérant sa condamnation absolue de l’agression russe contre l’Ukraine. En ce qui concerne la Palestine, le PGE réaffirme sa condamnation des actes terroristes du Hamas et des crimes «barbares» commis par le gouvernement israélien dans la bande de Gaza. Le PGE exige que l’État d’Israël se conforme aux décisions de la CIJ et la conclusion d’un cessez-le-feu immédiat et permanent. Il appelle à la reconnaissance d’un État de Palestine sur la base des frontières de 1967 aux côtés de l’État d’Israël. Le PGE réaffirme également l’exigence stopper la nouvelle course aux armements et, plus fondamentalement, celle de la défense du multilatéralisme et des principes de la charte des Nations-Unies.

Le PGE se prononce également pour un nouvel ordre du monde, fondé sur le co-développement et la rupture avec les logiques coloniales. Cela implique une gestion de la question de l’accueil des migrants respectueuse des lois internationales et par la création de voies légales et sécurisées, la rupture avec les accords de libre-échange pour d’autres accords commerciaux fondés sur le respect de la souveraineté industrielle et agricole et des impératifs écologiques, l’annulation de la dette covid pour les pays du sud global et la conception d’une monnaie commune mondiale portant une alternative avec l’hégémonie du dollar. Le PGE réitère son engagement pour la levée du blocus criminel imposé par les États-Unis contre Cuba et le respect des droits culturels et nationaux du peuple kurde.

Cette plate-forme ne se limite évidemment pas aux questions internationales mais traite également des exigences sociales, démocratiques et écologiques pour rompre avec la construction capitaliste de l’UE pour une autre construction européenne.

Elle permet de porter des exigences communes à l’échelle européenne, durant la campagne et dans le futur Parlement européen. La liste de rassemblement présentée par le PCF et ses partenaires conduite par Léon Deffontaines s’y emploiera.

Vincent Boulet

membre de l'exécutif national du PCF

chargé des relations internationales