Loire Atlantique - 7e circonscription. Qualifiée au 2nd tour en 2022.

Âgée de 60 ans, Véronique Mahé a commencé sa carrière professionnelle en tant que secrétaire médicale dans un laboratoire d’analyses privé médicales. En 2001, elle adhère au PCF et s’engage pour la première fois à une élection municipale. Secrétaire de la section Brière, elle devient secrétaire départementale du PCF Loire-Atlantique en 2018. En juin 2021, elle est élue conseillère régionale des Pays de la Loire.

Candidate, elle défend la relance des services publics et la lutte contre la désertification médicale. Militante féministe, elle souhaite une réelle égalité femme-homme et des moyens pour lutter contre les violences intra familiales. Elle soutient notamment la dé-conjugalisation de l’allocation adulte handicapé, l’augmentation des salaires et des retraites pour garantir une vie digne.

Suppléant : Christophe Rouxel