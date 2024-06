Paris - 12e circonscription. Qualifiée pour le 2nd tour en 2022.

Céline Malaisé enseigne l’histoire et la géographie dans un collège parisien. Comme professeure et comme parent d’élèves, elle est au premier poste de la destruction de l’école publique accélérée ces cinq dernières années. Elle sait qu’une des priorités du mandat à venir doit être la reconstruction d’un grand service public national d’éducation.

Conseillère régionale en Ile-de-France et présidente du groupe de la Gauche communiste, écologiste et citoyenne, Céline Malaisé s’oppose au quotidien aux politiques de destruction sociale et environnementale de la droite. Elle relaie avec force au sein de l’hémicycle régional les mobilisations et les revendications des citoyens et des salariés.

Elle y défend avec conviction l’idée que la politique doit être au service de l’intérêt général et de l’égalité. Son engagement politique se fonde depuis le début sur la nécessité d’ouvrir une nouvelle perspective de transformation sociale rompant avec le néolibéralisme et permettant de répondre aux urgences sociales, écologiques et démocratiques.

Suppléante : Léa Michaut