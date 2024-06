Loir-et-Cher - 2e circonscription.

💬 J'ai été adjointe au maire de Brest chargée de l'enseignement et de l'environnement en 1977 puis députée européenne de 1979 à 1994. J'ai ensuite été conseillère régionale de 1998 à 2005, responsable successivement de la commission nationale environnement puis de la commission Économie sociale et solidaire. J'ai écrit plusieurs ouvrages sur le développement durable et sur l'économie sociale et solidaire.