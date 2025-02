Médecins cubains toujours au cœur des mobilisations

L’action des arrêtés 1 par 55 maires, initiée par Gaël Roblin lors d’un conseil municipal de Guingamp et validé par Initiative Urgence Armor Santé Yec’hed Mat ! n’a pas reçu de réponse de la part du Préfet, sauf à convoquer les maires devant le Tribunal administratif en invoquant leur incompétence en la matière. En précisant, avec beaucoup de désinvolture et de mépris qu’il n’y avait aucun problème pour l’accès aux soins dans notre département. propos ont mis le feu aux poudres.

Le 5 novembre, Initiative Urgence Armor Santé Yec’hed Mat ! a décidé de deux actions conjointes : la mise à disposition de Cahiers de doléances à la population pendant 3 mois et une manifestation le 1er février pour la remise des réponses à la sous-préfecture. La veille, le bilan des 2 000 témoignages et des expressions de la population a été présenté au public et à la presse.

Plus la date du 1er février se rapprochait, plus les appels à se mobiliser s’élargissaient à d’autres départements proches du GHT 2 Armor, notamment à Carhaix par l’organisation d’un train, 7 comités de défense des hôpitaux publics de proximité et de la Confédération paysanne avec des tracteurs. Une trentaine d’organisations se sont retrouvées ensemble pour dénoncer les difficultés d’accès aux soins.

La mobilisation ne faiblit donc pas à Guingamp, en témoigne cette manifestation de 2 500 personnes qui s’est déroulée avec détermination et sérénité au son des bombardes, du biniou et jazzy. Les drapeaux de Cuba bien présents, dont l’un d’entre eux était sur le tracteur au départ de la manifestation, symbolisaient l’une des propositions forte pour obtenir des médecins cubains. Avec les PADHUE 3, il n’existe aucune autre solution immédiate pour stopper l’hémorragie des fermetures de services de soins !

Cette période permettrait, en luttant, d’augmenter le nombre de formations médicales dans les universités de Rennes et Brest. Il est urgent de désengorger les urgences par des lits d’hôpitaux, des centres de santé supplémentaires, de contrer les fuites de professionnels en raison de la perte de sens dans leur travail. « La démocratie ne s’arrête pas à la porte des usines. C’est dans le milieu du travail que doit s’opérer une réhabilitation de la parole qui nous amène à chasser tous ces protocoles stupides d’évaluation qui ne sont que des chaînes numériques faisant de nous des esclaves. »4

Dans cette lutte, ces chemins du possible conjuguent nos propositions sur l’Hôpital et la Sécurité sociale avec la construction d’émergence de solutions. Elle passe par le combat contre l’ostracisme entourant la réalité cubaine en développant la solidarité à travers des contrats d’État à État et non pas à titre individuel. Ces contrats garantissent les conditions d’accueil des médecins cubains comme en Italie et permettent à Cuba d’obtenir des financements pour améliorer les conditions de vie des Cubains, victimes du blocus américain. Mais aussi de ne plus imposer, comme au CHU de Brest, à 30 personnes âgées de plus de 75 ans de passer plus de 12 heures aux urgences sur un brancard !5

Christiane Caro

Animatrice de l’Atelier Citoyen Santé Bretagne PCF

______________________________

1. À Cœur Ouvert 3e trimestre 2024 : L’accès à la santé…une affaire de dignité.

2. Groupement Hospitalier de Territoire.

3. Praticiens à diplôme hors Union européenne.

4. Roland Gori se réfère à une citation de Jaurès (À Cœur Ouvert, 1er Trimestre 2025).

5. Courageusement dénoncé par la CGT du CHU de Brest.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1029 du 12 février 2025.