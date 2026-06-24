Le métier qui rentre – Le billet de Gérard Streiff

Il faut lire le dernier rapport de la DARES (ministère du Travail) sur les conditions de travail des apprentis, en France, en 2026 ! Ces jeunes en contrat d’apprentissage sont surexploités sans vergogne : heures supplémentaires, horaires décalés, expositions aux risques et à « un facteur de pénibilité physique » (pour 84 % d’entre eux !). D’où des drames. La fréquence des accidents du travail est deux fois et demie plus élevée chez les moins de 25 ans que chez les autres salariés. Ces jeunes mesurent alors le fossé entre les enseignements reçus en CFA (centre de formation d’apprentis) et la vie en entreprise. Le rapport rappelle encore que cette surexploitation serait acceptée au nom de la formule : « c’est le métier qui rentre ». Mais c’est aussi souvent le jeune qui sort, les pieds devant.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1092 du 24 juin 2026