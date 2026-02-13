Ne pas oublier la Palestine : manifestations le 14 février

Tous les jours le gouvernement d’extrême droite israélien bafoue le cessez-le-feu, avec la bénédiction de Donald Trump. Le risque de famine est toujours présent à Gaza. Plus de 500 Palestiniens ont été tués depuis l’annonce du cessez-le-feu.

En Cisjordanie et à Jérusalem-Est, chaque jour, se produisent des incursions militaires, des arrestations massives, des sièges imposés aux villes, villages et camps de réfugiés, des démolitions de maisons, la destruction d’infrastructures et l’empêchement du retour des habitants, en particulier dans les camps de Jénine, de Tulkarem et de Nour Shams.

La mise en place du plan Trump ne permet en rien la réunification des territoires palestiniens sous l’égide de l’OLP, seule représentante légitime du mouvement national palestinien, alors que la dictature du Hamas s’exerce encore à Gaza, avec le soutien de Netanyahou et de Trump.

Le gouvernement israélien franchit une nouvelle étape vers l’annexion de la Cisjordanie en facilitant l’installation de nouvelles colonies, contraires au droit international, et en élargissant les possibilités d’intervention de l’administration dans les zones palestiniennes.

À nouveau, la communauté internationale détourne le regard. Après avoir reconnu l’État de Palestine, le gouvernement français ne fait rien pour le mettre en place concrètement.

C’est une honte !

Le PCF réaffirme sa solidarité avec les communistes palestiniens et l’OLP, avec les communistes et le mouvement de la paix israéliens.

Il exige que la France agisse en prolongeant dans les faits la reconnaissance de l’État de Palestine dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale en

– Accordant à la mission de Palestine en France le statut d’ambassade et en ouvrant une ambassade auprès de l’autorité palestinienne.

– Agissant pour la réunification des territoires palestiniens sous l’égide unique de l’OLP et prenant des sanctions contre les colons et les colonies de Cisjordanie et de Jérusalem-Est.

– Mettre fin au blocus de Gaza par l’envoi d’aide d’urgence, en coordination avec les institutions humanitaires internationales, si besoin par l’usage des moyens de la marine nationale.

– Agissant pour la réouverture immédiate du point de passage de Rafah, conformément à l’accord de 2005, sous responsabilité palestinienne et égyptienne.

– Protégeant l’UNRWA contre les tentatives israéliennes visant à saper ou à mettre fin au rôle de l’agence onusienne.

– Faisant libérer les prisonniers politiques palestiniens, au premier rang desquels figure Marwan Barghouti.

Le PCF appelle à manifester sur ces bases le samedi 14 février à 14 h place de la Nation à Paris.