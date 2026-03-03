Non à l'engagement de la France dans la guerre de Trump et Netanyahou en Iran

La France s'apprête à commettre une erreur historique. Après avoir dénoncé du bout des lèvres les violations du droit international, le Président de la République envisage désormais de « rehausser la posture » de la France dans le Golfe, contribuant ainsi à l'agression militaire, déclenchée par Donald Trump et Benyamin Netanyahou contre l'Iran, en utilisant nos bases installées dans la région. La France doit-elle participer au bombardement et au pillage du peuple iranien ? Pour le PCF, c'est NON !

Le mécanisme des alliances avec les monarchies du Golfe menace d'entraîner la France dans un conflit dévastateur. La politique étrangère de la France ne peut être inféodée à des intérêts qui relèvent avant tout d'une recomposition brutale des rapports de force régionaux entre l'État d'Israël, l'Arabie saoudite et les monarchies du Golfe. L’heure n’est pas à l’escalade, mais à la diplomatie. La France doit agir avec les pays de la région pour un cessez-le-feu immédiat, stopper l’embrasement généralisé et faire respecter le droit international.

Le PCF dénonce avec force cette dérive belliqueuse. Notre opposition à l'intervention militaire est totale, tout comme l'est notre condamnation de la dictature théocratique des mollahs. Nous dénonçons l’irresponsabilité totale du régime iranien qui, par ses frappes visant non seulement les bases militaires mais aussi les raffineries de pétrole, de gaz et les populations civiles des pays de l’Organisation de coopération du Golfe, joue la carte de l’embrasement.

Nous restons indéfectiblement solidaires du peuple iranien, des travailleurs et travailleuses qui luttent pour leur liberté face à l'oppression islamiste. La nécessaire chute du régime actuel, le maintien de l’intégrité territoriale de l’Iran, le respect de la souveraineté de son peuple et la lutte contre toute ingérence étrangère appellent la large coopération et la constitution d’un front large des forces progressistes iraniennes. Le changement ne peut venir que du peuple iranien lui-même !

Le PCF appelle à l'organisation d'un débat parlementaire sur la guerre en cours pour que le Parlement se prononce sur les actions de la France. Toute participation de la France sans ce débat représenterait une violation de notre constitution !

La politique de défense de la France dans un tel contexte ne peut se décider, comme l’ont fait Trump et Netanyahu, que par le président seul. Elle doit être débattue au Parlement qui doit mesurer les risques que ferait peser son implication dans cette guerre pour le droit international, la sécurité des Français·es, l'économie du pays.

Les Français et les Françaises ne soutiennent pas cette agression militaire et refusent d'en payer le prix.

La France doit rejeter les ambitions impérialistes des États-Unis sur le détroit d'Ormuz et sur le pétrole iranien. Elle doit également refuser de se laisser entraîner par la surenchère de l’Arabie saoudite. Alors que la guerre provoque une explosion des prix de l'énergie, le gouvernement doit instaurer immédiatement un bouclier tarifaire pour bloquer le prix de l'essence et protéger le pouvoir d'achat des Français.

La France doit refuser toute participation à une escalade guerrière meurtrière. Elle doit dénoncer l'action de Donald Trump qui engage la planète entière dans un capitalisme de guerre brutal au seul service des intérêts des États-Unis. Elle doit porter en toute indépendance une voix de paix et de droit international.

Paris, le 3 mars 2026

Parti communiste français