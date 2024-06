Loiret - 4e circonscription. Qualifié au 2nd tour en 2022.

Fils d’ouvriers, né à Montargis, greffier au Tribunal Judiciaire de Montargis, Bruno Nottin est élu au conseil municipal de Montargis depuis 2008 et au conseil communautaire depuis 2014. Il est également militant et élu syndical. Il lutte pour une société qui réponde aux besoins et non aux exigences de rendement des marchés financiers.

Depuis qu’il est élu à Montargis, il s’évertue à : défendre les services publics, notamment la création d’un centre de santé public municipal, une régie publique de l’eau, la gratuité des transports, le création de conseils de quartiers ...

Suppléante : Francine Phesor