Nouveau gouvernement d’Irlande du Nord : victoire historique du Sinn Féin

Michelle O’Neill est enfin devenue Première ministre d’Irlande du Nord ce samedi 3 février après deux ans de blocage des unionistes du DUP soutenus par le gouvernement britannique.

Ce refus de reconnaitre les résultats des élections ayant donné le Sinn Féin vainqueur en mai 2022 et le boycott par les unionistes des institutions pour empêcher Michelle O’Neill d’occuper ses fonctions était une menace pour la paix chèrement acquise en Irlande en Nord. Plus fondamentalement encore, c’était non seulement un camouflet pour le peuple irlandais, mais aussi pour tous les démocrates d’Europe. Nous saluons donc sa nomination.

La population d’Irlande du Nord fait face à une crise sociale sans précédent avec des services publics qui s’écroulent du fait de la crise budgétaire que l’irresponsabilité des Unionistes a empiré. « Nous devons améliorer la vie des travailleurs, des familles et des collectivités. Créer de l’espoir et des opportunités » pour tous a dit Michelle O’Neill dans son discours devant l’Assemblée.

Le PCF soutient le peuple irlandais et le Sinn Féin pour le respect plein et entier des accords de paix et dans son combat, historique et légitime en faveur de la réunification de l’Irlande. Nous pensons également que le temps du changement, d’une république unifiée d’Irlande est arrivé et est possible.

La liste conduite par Léon Deffontaines a pour ambition de porter ces exigences au Parlement européen ainsi que l’importance du respect de l’accord de Windsor qui garantit la libre circulation entre la République et l’Irlande du Nord.

Parti communiste français