Gard - 3e circonscription.

Âgée de 53 ans, elle est professeure d’espagnol, en couple et mère d’un enfant aujourd’hui âgé de 25 ans.

Sabine Oromi est engagée en faveur d’un service public de qualité (éducation, santé, social, énergies).

Militante syndicale depuis le début de sa carrière, elle a toujours défendu les droits de chacun, chaque fois qu’elle les a vus bafoués et elle a toujours agi pour que les injustices disparaissent. Son histoire familiale et personnelle l’ont ancrée dans une lutte pour l’amélioration des conditions de vie de tous. Son mot d’ordre est «l’intelligence collective», car c’est l’intelligence collective qui a toujours permis de gagner des victoires : des plus petites aux plus grandes.

Suppléant : Elian Cellier