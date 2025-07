Face à l’OTAN aux ordres de Trump, construisons les alternatives de paix

Sous la pression de Trump et des Etats-Unis, les pays membres de l’OTAN ont décidé d’augmenter de manière colossale leurs dépenses militaires en les portant à 5 % du PIB d’ici 2035, à savoir 3,5 % du PIB pour la défense proprement dite et la réalisation des objectifs capacitaires de l'OTAN et 1,5 % du PIB pour la protection des infrastructures et réseaux et le renforcement de leur base industrielle de défense.

L’OTAN, bras armé des USA, réaffirme ainsi ses orientations bellicistes au service d’une politique d'hégémonie par la force militaire. En se mondialisant, l’OTAN développe ses capacités à intervenir bien au-delà de l’espace euro-atlantique : loin de contribuer à la stabilité et à la sécurité de la planète, elle constitue un facteur majeur d’insécurité en contribuant toujours davantage à la militarisation des relations internationales.

Le Parti Communiste Français est résolument opposé à ces orientations militaristes et aux dépenses exorbitantes entraînées par cette nouvelle course aux armements, au détriment de la nécessaire satisfaction des besoins sociaux et de la mise en œuvre d’une politique de transition climatique.

Le PCF déplore que la France s’aligne sans mot dire sur les exigences de Donald Trump et n’évoque à aucun moment la voie de la négociation et de la diplomatie pour résoudre les conflits qui affectent les relations internationales. Il est urgent que la France retrouve sa capacité d’agir en organisant sa sortie du commandement intégré de l’OTAN, première étape vers la sortie et la dissolution de l’OTAN, au bénéfice d’une construction européenne de sécurité collective reprenant les principes de l’Acte final de la Déclaration d’Helsinki.

Le PCF appelle à refuser les nouvelles hausses des dépenses militaires et à construire un vaste mouvement de refus de la militarisation et de la guerre. Il est aux côtés des forces de plus en plus nombreuses qui développent des alternatives de paix fondées sur les principes de la Charte de l’ONU, de la coopération et de la sécurité collective.

Paris, le 30 juin 2025

Parti communiste français.