Le PCF s'engage pour nos docteurs !

À l'initiative du sénateur Pierre Ouzoulias, une proposition de loi a été déposée ce 26 novembre.

Cette proposition a été élaborée avec la commission enseignement supérieur et recherche du PCF, des syndicalistes, des représentants des doctorants et docteurs et des acteurs du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle vise à combler le vide actuel en matière de reconnaissance professionnelle du doctorat, pourtant diplôme le plus élevé dans notre pays.

Elle répond aux attentes de nos jeunes docteurs, de plus en plus tentés par l'expatriation vers des horizons professionnels plus valorisants pour leur titre. Elle inscrit leurs compétences spécifiques dans les normes qui encadrent l'emploi. Elle réaffirme le lien entre la République et l'Université, et la reconnaissance que la nation adresse à ses intellectuels les plus qualifiés, formés par le service public d'enseignement supérieur et de recherche.

Elle ouvre de nouveaux droits, qui seront un gage d'attractivité pour l'emploi très qualifié, pour nos jeunes comme à l'international. Elle contribue à réparer la précarité qui touche nos docteurs, et envoie un message clair de solidarité de la collectivité avec ceux qui, demain, assureront partout dans le monde du travail le lien entre science et société.

