Petits plaisirs – Le billet de Gérard Streiff

Les petits plaisirs, dit la définition, sont ces joies imperceptibles qui, mises bout à bout, contribuent à une bonne vie. Exemple : lire l’article du Figaro de ce lundi 23 mars intitulé « Après 25 ans de règne de la droite, les habitants de Nîmes se réveillent avec un maire communiste. » Le journal, qui a plutôt l’habitude de promener ces lecteurs du côté du Fouquets’s ou de l’Opéra Royal, leur parle cette fois du « Prolé, cet établissement dont les murs sont la propriété de la section départementale du Parti communiste français » et « des chants de fête qui ont accompagné, la veille, dans ce bar-restaurant situé à quelques pas des arènes, le secrétaire départemental du parti que les Nîmois ont choisi pour maire ». Des petits plaisirs… Et quand on dit petits, c’est une litote.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1079 du 25 mars 2026.