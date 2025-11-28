Pour la réalisation des droits nationaux du peuple palestinien [Déclaration OLP - PCF]

L’annonce du cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages israéliens ont suscité un soulagement pour toutes celles et tous ceux qui, dans le monde, n’ont jamais renoncé à faire advenir une paix dans la justice entre Israéliens et Palestiniens. La résolution 2803 (2025) de l’ONU exige la pleine application du cessez-le-feu et l’entrée d’une aide humanitaire massive à Gaza. Rien n’est cependant réglé pour le peuple palestinien.

L’entreprise génocidaire, perpétrée contre la population gazaouie deux années durant par le gouvernement d’extrême droite israélien, comme les politiques d’épuration ethnique et les crimes commis par l’armée et les colons en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, représentent une des pires catastrophes vécues par les Palestiniens. L’exercice de leurs droits nationaux et la reconnaissance pleine et entière de leur indépendance restent entièrement à construire.

Seule une résolution politique du conflit, à partir du respect des droits nationaux du peuple palestinien et de la création d’un État de Palestine aux côtés de l’État d’Israël, en application des résolutions des Nations unies, permettra l’instauration d’une paix durable dans cette région. Cette solution politique doit être mise en œuvre avec l’Organisation de libération de la Palestine, seule représentante légitime du peuple palestinien, et sur la base de la Charte dont elle s’est dotée.

La reconnaissance de l’État de Palestine par la France en compagnie de neuf autres États, 37 ans après sa proclamation par l’OLP, est un important pas en avant. De même, la déclaration du 29 juillet dernier de la Conférence internationale de haut niveau des Nations unies, à l’initiative de la République française et du Royaume d’Arabie saoudite, a ouvert des perspectives prometteuses en ce sens. Il convient, à présent, de confirmer l’espoir qui s’est ainsi dessiné, en concrétisant la solution à deux États.

Le PCF et l’OLP ont signé un premier appel commun le 29 novembre 2024. Depuis, la conférence internationale du 4 juin 2025, organisée par le PCF et l’OLP, a jeté les bases de l’Alliance internationale pour les droits nationaux du peuple palestinien.

Nous saluons la conférence tenue à Rome le 18 novembre 2025 avec l’OLP et le Parti de la refondation communiste qui participent de la même démarche.

À l’occasion de la Journée internationale pour les droits du peuple palestinien, le PCF et l’OLP :

– réaffirment ensemble leur combat commun pour la mise en place d’un État de Palestine pleinement souverain, aux côtés de l’État d’Israël, sur la base des frontières de 1967, donc pour la fin de l’occupation et de la colonisation israéliennes.

- dénoncent toute tentative, d’où qu’elle vienne, de nier la souveraineté de l’État de Palestine, représenté par l’OLP, à Gaza, à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, qui reviendrait à perpétuer la violation du droit international.



- appellent les opinions et toutes les forces éprises de paix à soutenir les efforts de l’Organisation de la Palestine pour que le peuple palestinien puisse renouveler ses institutions et ses représentants par un vote qui ne soit pas entravé par la violence militaire et l’occupation israélienne.

– demandent que des sanctions économiques, financières et commerciales soient prises contre le gouvernement israélien, tant que le droit international ne sera pas respecté par lui. L’accord d’association entre l’Union européenne et Israël doit être au plus vite suspendu.

– exigent la libération des prisonniers politiques palestiniens, dont celle de Marwan Barghouti.

29 novembre 2025