Référendums sur l’OTAN en Slovénie: soutien à Levica

Nos camarades de Levica (« La Gauche ») sont engagés dans une bataille politique majeure pour la paix et la sécurité collective pour la Slovénie et, plus largement, en Europe. Ils ont remporté une bataille politique au Parlement en faisant adopter une motion pour la tenue de référendums sur l’augmentation des dépenses militaires à 5 % et sur l’appartenance du pays à l’OTAN.

Membres de la coalition gouvernementale, ils ont obtenu le soutien des sociaux-démocrates, mais font face à la ferme opposition du premier ministre centriste Robert Golob. Ce dernier, lors du sommet des partis consacré aux projets de référendums qui s’est tenu le 11 juillet, a usé de toutes les manœuvres dilatoires pour reporter sine die l’application de la motion parlementaire.

Le Parti communiste français est pleinement solidaire de Levica dans sa bataille pour la tenue des référendums. Les choix fondamentaux concernant la sécurité et la défense doivent revenir à la nation.

Les deux seuls pays de l’UE qui s’élèvent contre les conclusions du sommet de l’OTAN de La Haye sont ceux où des partis portant l’exigence de transformation sociale et de la paix participent au gouvernement : l’Espagne, avec l’action de nos camarades de la Gauche unie et du Parti communiste d’Espagne, et la Slovénie, avec la bataille courageuse de nos camarades de Levica.

Ces batailles sont des bases pour élargir le combat pour la paix en France et partout en Europe ! Ce qui est possible en Espagne et en Slovénie l’est ailleurs sur le continent.

Parti communiste français, 17 juillet 2025