Retour sur la participation du PCF à la fête d'Avante!

La fête d'Avante! au Portugal a ouvert du 1er au 3 septembre le marathon des festivals des partis communistes au niveau européen

Le PCF y était présent à travers sa délégation politique composée de Charlotte Balavoine et Cyril Benoit, et y a tenu un stand grâce à l’implication de camarades venus de France ou vivant au Portugal. Une délégation du MJCF composée de ses responsables internationaux, Clément Roll et Babette Montier, était aussi présente.

De nouveau la fête du PCP a été un succès avec la participation de centaines de milliers de personnes, des concerts, débats, expositions ainsi que des activités politiques et militantes pendant trois jours. De nombreuses personnes sont venues discuter sur le stand du PCF. Cette fête a aussi été l’occasion de lancer la commémoration des 50 ans de la Révolution des Œillets, dans laquelle le PCP a joué un rôle majeur. Le PCP s’attache à souligner l’actualité d’un projet de

« politique patriotique de gauche » comme alternative pour le futur du pays.

Ce festival a été l’occasion d’un échange avec la direction du PCP sur la manière de resserrer les liens entre nos deux organisations notamment à travers deux axes majeurs :

- les célébrations en France en 2024 autour du 25 avril avec la communauté portugaise et l’organisation de plusieurs initiatives au niveau national et territorial qui pourront être organisées par nos deux partis ;

- la préparation des élections européennes et notamment la publication d’un appel des partis communistes membres du groupe de la Gauche au Parlement européen.

Nous avons également participé à un débat organisé avec des forces européennes sur « les luttes et les alternatives pour une Europe de paix, de progrès et de coopération » ou nous avons pu défendre nos propositions pour la paix, le désarmement global et la sécurité commune en Europe ainsi que notre projet pour une Union des peuples et des nations, libres, souveraines et associées.

Plusieurs dizaines de délégations étrangères étaient également présentes et de nombreux échanges ont eu lieu. Nous travaillerons dans le futur avec les fédérations qui le souhaitent afin de renforcer notre présence lors des différents festivals (et notamment en 2024 à Avante!).

Des rencontres qui en appellent d’autres, donc !

Charlotte Balavoine

responsable du collectif Europe du PCF

et Cyril Benoit

responsable du collectif Amérique latine