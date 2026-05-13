Série - 1936 au jour le jour #19

1936 fut une année magnétique, l’année du Front populaire ! Notre hebdomadaire Communistes lui rend hommage en évoquant, chaque semaine de 2026, des événements survenus la semaine équivalente (ou presque) de 1936.

11/17 mai 1936 (19) « Les cousettes »

Alors que Léon Blum consulte les partis en vue de constituer son gouvernement (que le PCF soutiendra, donc, mais sans y participer), les grèves ont tendance à se multiplier ces derniers jours aux quatre coins de la France, par exemple dans l’entreprise Bloch de Courbevoie (700 salariés). Il s’agit de grèves le plus souvent pour les salaires et volontiers victorieuses.

« Il faut améliorer les salaires », écrit d’ailleurs Benoit Frachon, secrétaire de la CGT (le 14 mai). Dénonçant le scandale des petits salaires, « des salaires de famine », il assure : « Le pain, ce premier mot d’ordre du rassemblement populaire, il faut le donner à tous ceux qui en manquent. » Dans le même numéro de l’Humanité, Gaston Monmousseau, devenu député de Noisy-le-Sec, ajoute : « La lutte contre le grand capitalisme à l’intérieur des entreprises pour les revendications sont une des conditions essentielles du succès du mot d’ordre : améliorer le sort des travailleurs, faire payer les riches. N’est-ce point dans les meilleures traditions du syndicalisme français ? »

En fin de semaine, le quotidien communiste liste une série de « grèves et, ce qui est plus important, une série de victoires. Les mineurs de fond des bassins du Nord et du Pas-de-Calais, du Gard, de la Moselle, de la Loire, du Tarn, des Bouches-du-Rhône, de l’Aveyron ont obtenu un réajustement de leurs conditions de travail leur procurant certaines augmentations de salaires. »

« Les midinettes en ont assez ! » : Le journal accorde une place toute particulière au combat des femmes salariées. Les femmes, qui n’ont pas pu participer aux élections, privées du droit de vote, jouent un rôle important dans le combat social, montre le quotidien, qui rappelle que, dès 1917, elles étaient à l’initiative d’un « grand mouvement de grève qui fit trembler le patronat et l’état-major », ainsi que la Chambre des députés qui adopta alors une loi sur la semaine anglaise. Dans une série d’articles sur les ouvrières de la couture, le journal insiste : « Depuis des semaines, une grande effervescence se manifeste parmi les cousettes parisiennes. »

À l’international, il est surtout question de l’intervention de l’Italie mussolinienne en Éthiopie, de la nomination de Manuel Azana à la présidence de la République espagnole ; on parle aussi d’une campagne de solidarité avec Ana Pauker, dirigeante communiste roumaine. Responsable de l’Internationale communiste, Ana Pauker a été la compagne d’Eugen Fried (qui fut le représentant de la IIIe Internationale auprès du PCF). Son procès devait avoir lieu à Bucarest le 14 mai, il a été repoussé à l’automne. Ana Pauker a entamé une grève de la faim.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1086 du 13 mai 2026.