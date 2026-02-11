Série - Le carré rouge #3

Le carré rouge (série) Le Carré du parti (3)

En quelques épisodes nous allons vous accompagner pour découvrir le cimetière du Père-Lachaise. Enfin, y prétendre serait présomptueux, aussi au travers d’un aperçu rapide de son histoire, nous nous dirigerons plus particulièrement vers un espace que l’on nommera le « Carré rouge ».

Cet espace s’étire sur une soixantaine de mètres, face au Mur des fédérés. L’entrée au Père-Lachaise se fait par la Porte de la Dhuis, aussi appelée porte Gambetta, on tourne immédiatement à gauche et l’on emprunte une longue allée pavée, l’Avenue circulaire. Dès que s’amorce la descente, nous arrivons dans ce que nous avons appelé le Carré rouge ; haut lieu de la mémoire politique, un espace où fusionnent la mémoire des victimes du nazisme avec les monuments des camps de concentration, des victimes du fascisme avec les tombes aux résistant·es, la mémoire des dirigeant·es du PCF et celle des communard·es avec le Mur des fédérés.

Après avoir passé les monuments à la déportation nous abordons sur notre droite les premières sépultures de ce « carré du parti » que nous allons suivre dans l’ordre de présentation des sépultures.

La première à se présenter est un imposant monument à la...

« Gloire à nos élus, héros et martyrs de résistance, assassinés par les nazis ».

Le 1er novembre 1945 ont été inhumés sept élus de la Seine

Maurice Gardette 1895-1941 Conseiller municipal du XIe arrondissement, fusillé à Châteaubriant 22-10-1941

Léon Frot 1900-1942 Conseiller municipal du XIe arrondissement, fusillé à Clairvaux 13-01-1942

René Le Gall 1899-1942 Conseiller municipal du XIIIe arrondissement, fusillé à Clairvaux 07-03-1942

Raymond Losserand 1903-1942 Conseiller municipal du XIVe, fusillé Place Balard 21-10-1942

Corentin Cariou 1898-1942 Conseiller municipal du XIXe arrondissement, fusillé à Compiègne 7-03-1942

Charles Michels 1903-1941 Conseiller municipal du XVe arrondissement, fusillé à Châteaubriant 22-10-1941

Jules Auffret 1902-1941 Conseiller général de la Seine fusillé à Châteaubriant 22-10-1941, inhumé avec son épouse Laure Auffret née Pichon 1902-1943Puis quatre autres camarades inhumés en 1946

René Maurier 1901-1942 secrétaire administratif du PCF fusillé le 11-04-1942 à Melun inhumé le 03-02-1946

Raymond Latarget 1911-1946 membre du comité central du PCF, secrétaire de la fédération de la Seine du PCF tombé en mission le 02-09-1946 inhumé le 07-09-1946

Louis Thorez 1905-1942 fusillé comme otage au Mont-Valérien le 12-08-1942 inhumé le 03-02-1946

Alfred Martin 1904-1946 Collaborateur du Comité central du PCF tombé en mission le 02-09-1946 inhumé le 07-09-1946 avec son épouse Marina De Pieri

Ils sont morts pour que vive la France

Des centaines de milliers de Parisien·nes assistent à leurs obsèques et les accompagnent de la Place de la République au Père-Lachaise. « Dans son éditorial de L’Humanité du 2 novembre 1945, Marcel Cachin écrira : « Envoyés à l’Hôtel de Ville, ils s’étaient donnés de tout leur cœur à la défense des intérêts généraux et des revendications de leurs mandants. Ils avaient purifié de leur présence et de leurs interventions la maison si longtemps et si souvent souillée par les topazes et les politiciens vénaux. Et, dans la fleur de l’âge, ils succombèrent pour n’avoir pas consenti à renier leurs idées, pour avoir proclamé leur fidélité au grand Parti qui avait fait d’eux des élus exemplaires et des hommes supérieurs. »

Gérard Pellois

Article publié dans CommunisteS, numéro 1073 du 11 février 2026.