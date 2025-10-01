Solidarité avec le peuple grec en lutte contre la dérégulation du travail !

Le Parti communiste français exprime toute sa solidarité avec les travailleurs et travailleuses de Grèce, massivement mobilisés ce 1er octobre 2025 dans une grève générale contre le projet du gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis visant à instaurer des journées de travail de 13 heures.

Ce projet, présenté comme une « liberté de choix », n’est en réalité qu’une nouvelle offensive pour démanteler les droits fondamentaux des salariés, mettre en cause leur santé, leur sécurité et détruire l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les salaires en Grèce demeurent parmi les plus bas d’Europe et la vie quotidienne reste marquée par la précarité et l’inflation. Plutôt que d’améliorer les conditions de vie de la population, le gouvernement grec et ses soutiens au sein de l’Union européenne choisissent de servir les intérêts du patronat et des marchés.

Les communistes français saluent la mobilisation courageuse des syndicats grecs qui, unis, rejettent cette réforme inacceptable et affirment haut et fort : « à la poubelle ! »

Le PCF rappelle que la lutte du peuple grec rejoint celle des travailleurs de toute l’Europe. En France aussi, nous faisons face aux mêmes logiques néolibérales qui veulent allonger le temps de travail, flexibiliser l’emploi et réduire les droits sociaux au profit du capital.

Le Parti communiste français réaffirme son engagement aux côtés du peuple grec et de toutes celles et ceux qui se battent pour un travail digne, des salaires justes, et le droit à une vie équilibrée.

Non aux journées de 13 heures, non à l’exploitation sans limites, solidarité des travailleurs et travailleuses en Europe et dans le monde.

Paris, le 1er octobre 2025

Parti communiste français