Solidarité du PCF avec Ayman Odeh et les communistes israéliens

La droite israélienne a entamé une procédure de destitution contre Ayman Odeh, porte parole de la coalition Hadash à laquelle appartient le Parti Communiste Israélien. Elle met en cause ses déclarations en faveur de la réconciliation du peuple israélien et du peuple palestinien (« les deux peuples sont nés libres ») et contre l’occupation. La commission de la Knesset a approuvé lundi cette procédure de destitution. Un vote de la Knesset est prévu dans les trois semaines et doit recueillir au moins 90 voix.

Le PCF condamne fermement cette nouvelle étape dans l’autoritarisme du gouvernement d’extrême droite de Benjamin Netanyahou et de ses soutiens à la Knesset. Cela fait suite à plusieurs expulsions de la Knesset et à des tentatives de destitution des député·es communistes Aida Touma-Sliman et Ofer Cassif. Les menaces sur le fait que nos camarades puissent se présenter librement aux prochaines élections sont réelles. A travers notre camarade Ayman Odeh, l’extrême droite israélienne veut faire taire toutes les voix pour la paix, pour une solution politique à deux Etats, pour la fin des massacres, de la colonisation et de l’occupation, et toutes les voix pour la démocratie en Israël.

Le PCF exprime sa solidarité avec le Parti communiste Israélien et la coalition Hadash, qui ont toujours lutté pour la paix, les droits politiques du peuple palestinien à disposer de son Etat souverain, pour la solution à deux Etats et pour la démocratie dans l’Etat d’Israël. Cette exigence de faire advenir la paix par l’application du droit international passe par une solidarité politique avec les communistes palestiniens du Parti du Peuple Palestinien, membre de l'OLP, et ceux qui mènent le combat pour la paix et le droit international dans la région. Elle a été exprimée encore ces derniers jours par un communiqué commun Parti Communiste Israélien-Parti Toudeh d’Iran. A l’heure où les politiques impérialistes et les politiques de force menacent de plonger la région dans le chaos, les communistes sont au premier rang de la lutte pour la paix, la sécurité collective, pour le droit international et le droit des peuples à vivre libres et en paix.

Il est de la tâche de tous les démocrates de se mobiliser pour faire échec à cette entreprise de bâillonnement et de répression des voix de la paix.

Le PCF exprime également toute sa solidarité avec l’ensemble des forces de paix en Israël qui s’expriment et qui manifestent courageusement en faveur de la fin des massacres, la libération des otages et pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens que le pouvoir actuel en Israël cherche à faire taire.

Paris, le 3 juillet 2025

Parti communiste français.