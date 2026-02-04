Tarn : la citoyenneté s’apprend en la pratiquant

Commune du nord du Tarn, située à proximité immédiate de Carmaux et au cœur de l’ancien bassin minier, Saint-Benoît-de-Carmaux compte près de 2 100 habitants. Ville populaire, marquée par une forte histoire ouvrière et solidaire, elle porte des valeurs de justice sociale, d’émancipation et de participation citoyenne qui guident l’action municipale. Élu maire en 2011, à la tête d’une équipe municipale issue d’une majorité communiste et de gauche, j’ai inscrit le mandat 2020-2026 dans la continuité de ces engagements, avec une priorité claire : l’école, la jeunesse et l’apprentissage de la citoyenneté. Cette ambition repose sur un travail collectif au sein de l’exécutif municipal et sur l’engagement constant de la première adjointe, Djamila Bonfanti, en charge depuis plus de dix ans des questions éducatives et citoyennes, notamment du Conseil municipal des enfants.

À Saint-Benoît-de-Carmaux, l’école publique n’est pas une dépense mais un investissement pour l’avenir. La municipalité a ainsi engagé plusieurs actions concrètes : rénovation de l’école de Fontgrande Jean-Ferrat, amélioration de l’accueil périscolaire et soutien aux projets pédagogiques menés avec les équipes enseignantes et les parents. L’objectif est de garantir à chaque enfant une école publique de qualité, attentive à l’égalité des chances et au bien-être.

La jeunesse est au cœur de l’action municipale. La commune a développé des équipements de loisirs et sportifs accessibles à tous, soutenu les associations œuvrant pour les jeunes et favorisé leur engagement citoyen, leur autonomie et leur responsabilisation. La création et la pérennisation du Conseil municipal des enfants constituent l’une des grandes réussites de l’action municipale. Animé avec constance par Djamila Bonfanti, ce dispositif permet aux jeunes de découvrir le fonctionnement communal, de débattre, de proposer et de participer concrètement à la décision publique. La parole des enfants y est écoutée et traduite en actions.

Le projet du city-stade illustre pleinement cette démarche participative. Construit avec l’implication directe du Conseil municipal des enfants, il est devenu un véritable lieu de sport, de rencontres et de lien social. Situé à proximité des établissements scolaires, il bénéficie aujourd’hui à plus de 1 400 enfants et adolescents. Ce projet incarne une conviction partagée par toute l’équipe municipale : la citoyenneté s’apprend en la pratiquant, dès le plus jeune âge.

Thierry San Andres

Maire de Saint-Benoit-de-Carmaux

Article publié dans CommunisteS, numéro 1072 du 4 février 2026.