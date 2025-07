Ukraine : la guerre ne justifie pas l'étranglement de la démocratie

Mardi 22 juillet, Volodymyr Zelensky a fait approuver brutalement et sans réel débat une loi plaçant les deux principales agences de lutte contre la corruption (le Bureau national anticorruption et le Bureau du procureur spécialisé anticorruption) sous la coupe du procureur général, dépendant directement de la présidence. Depuis, des dizaines de milliers d’Ukrainiens descendent dans les rues de plusieurs villes du pays pour dénoncer l’autoritarisme du régime au pouvoir à Kiev.

Il s’agit d’une nouvelle étape dans le raidissement autocratique de celui-ci. Il intervient après l’interdiction des partis d’opposition, dont le Parti communiste d’Ukraine, dès 2022, ou encore l’instauration du « télémarathon », regroupant les six principales chaines du pays en un seul programme d’information contrôlé par l’Etat. Ce dernier a d’ailleurs été condamné par des organisations de défense de la liberté de la presse telles que RSF. Cette dérive touche également les droits sociaux des travailleurs, qui ont été violemment attaqués avec l’instauration de contrats « zéro heure » et le démantèlement des conventions collectives.

Ces mesures montrent à quel point l’oligarchie ukrainienne cherche à utiliser la guerre d’agression déclenchée par le pouvoir russe comme prétexte pour renforcer son pouvoir et sa domination sur la société ukrainienne.

Pas plus en Ukraine qu’ailleurs, la guerre ne justifie l’étranglement de la démocratie et de l’État de droit. Ce sont même ces principes essentiels qui peuvent permettre au peuple ukrainien de faire face à l’agression dont il est l’objet.

Les États de l’Union européenne, qui ne sont jamais avares d’appels à la guerre contre le régime de Vladimir Poutine et refusent d’envisager une issue diplomatique à ce conflit, ne peuvent continuer à se taire devant le coup de force autocratique du pouvoir ukrainien contre ses citoyens.

Le PCF réaffirme sa solidarité avec les forces progressistes, politiques et syndicales, avec les communistes, en Ukraine qui luttent pour une solution politique négociée à une guerre qui a fait plus d’un million de victimes, et pour une Ukraine indépendante, sociale, démocratique et neutre dans le cadre d’un système de sécurité collective en Europe indépendant de l’OTAN.