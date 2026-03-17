Face à l'urgence à Cuba, le PCF se mobilise et appelle à une convergence mondiale de la solidarité

Depuis le 3 janvier, Cuba est asphyxiée par les États-Unis. Plus une goutte de pétrole ne rentre dans l’île, les transports et les grandes infrastructures industrielles sont à l’arrêt. Avec les coupures d’électricité allant jusqu’à 20 heures par jour, c’est tout le système éducatif et de santé qui est aujourd’hui en péril.

Les denrées alimentaires ne peuvent plus être conservées. Les déchets s’accumulent. Le manque d’électricité conduit à des coupures d’eau prolongées, empêchant le traitement des eaux usées et faisant peser le risque de la multiplication d’épidémies, telles que le choléra, sur la population de l’île. Le président des États-Unis, Donald Trump, et le secrétaire d’État, Marco Rubio, multiplient de leur côté les provocations, allant jusqu’à affirmer être prêts à annexer Cuba.

Face à l’urgence politique et humanitaire, la solidarité internationale s’organise.

Une cargaison de matériel médical d’urgence arrivera à bord d’un avion-cargo de Paris à La Havane dans quelques jours. Cette initiative marquera une nouvelle étape de la campagne de solidarité menée par les militants communistes et les partenaires associatifs dans toute la France.

Le samedi 21 mars, les forces de solidarité convergeront vers La Havane :

Le convoi humanitaire « Nuestra America » (Notre Amérique) et sa flottille, coordonnés par l’Internationale progressiste, rassembleront de nombreuses initiatives et une diversité d’acteurs, mobilisés à l’appel du Parti communiste cubain.

Le PCF s’associe à cet effort collectif de solidarité. Au-delà de l’attention médiatique qu’elle peut susciter, en braquant les projecteurs sur la situation de Cuba sous blocus, cette initiative est un outil de convergence, un amplificateur de la solidarité internationale. Une délégation de dirigeants du PCF se rend à La Havane cette semaine pour remettre 25 m³ de dons de matériel médical de première nécessité, aux autorités cubaines. Ce déplacement vise également à échanger avec les responsables locaux à Cuba. Ces rencontres permettront de faire un état des lieux concret et de cibler les priorités sur lesquelles concentrer nos efforts de solidarité.

En parallèle, nous travaillons à amplifier la mobilisation en France avec l’envoi de plusieurs containers en avril et avant la fin de l’année.

Nous continuons dans le même temps à interpeller le gouvernement français, pour :

permettre la mise en œuvre de mesures anti-coercition effectives contre les mesures d’extraterritorialité unilatérales des États-Unis, pour la levée immédiate et inconditionnelle du blocus de Cuba

faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire, à travers la mise en place d’un pont aérien humanitaire depuis les territoires français de la Caraïbes

développer de nouvelles perspectives de coopération énergétique, notamment en lien avec le groupe Électricité de France (EDF) et d’autres acteurs publics ou industriels français.

Nous continuons également, après le second tour des municipales, à œuvrer avec les collectivités locales afin qu’elles participent à l’effort de solidarité en fournissant des kits énergétiques et en construisant des projets de coopération.

Les 11 et 12 avril prochains auront lieu des journées de mobilisation mondiales avec Cuba.

Enfin, nous appelons à la mobilisation politique partout en France pour dénoncer et faire connaître les conséquences concrètes de l’impérialisme étasunien pour le peuple cubain.

Dans toutes nos villes et nos communes : Organisons des rassemblements unitaires pour Cuba et la solidarité entre les peuples, contre l’impérialisme !

Il est impératif de prendre toute la mesure de la situation politique présente. Cuba résiste depuis 1959 à l’impérialisme étasunien, mais aujourd’hui, la solidarité ne peut plus attendre. Il en va de la survie d’un peuple !

Pour participer à la campagne de collecte de dons et rester informé :

RDV sur le site : uncontainerpourcuba.fr

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