Agir d’urgence en solidarité avec Cuba

Le peuple cubain subit une crise d’une ampleur gravissime. Il est étranglé par le blocus criminel, économique, commercial et financier, qu’imposent les Etats-Unis, aggravé encore par Trump lors de son premier mandat, avec l’ajout honteux de Cuba sur la liste des Etats « finançant le terrorisme ». Le commerce et les transactions financières sont gravement entravées. Le peuple cubain est privé d’alimentation, de médicaments, de carburant et de biens de première nécessité.

Les Cubains n’ont pas non plus été épargnés par les catastrophes naturelles ces dernières semaines, entre ouragans, tempêtes tropicales et séismes. Les multiples coupures générales d’électricité subies par les Cubains cet automne sont la conséquence directe du désengagement d’entreprises internationales (dont Alstom) en matière de fourniture de pièces de rechange et de carburant. Cela est dû à l’application extraterritoriale des sanctions américaines.

Face à cette situation dramatique, le peuple cubain fait preuve d’un esprit de résistance créative qu’il faut saluer. Un demi-million de Cubains, en présence du président Manuel Diaz-Canel, ont défilé vendredi 20 décembre dans les rues de La Havane et sur le Malecón, devant l’ambassade des Etats-Unis, pour exiger la levée du blocus illégal et criminel et le retrait de Cuba de la liste des pays qui soutiennent prétendument le terrorisme.

L’exigence exprimée par le peuple cubain d’exercer sa souveraineté face à l’impérialisme étatsunien, pour continuer à faire vivre la Révolution socialiste doit être entendue. L’administration Biden n’a rien fait pour annuler les décisions prises par Trump. Le retour de ce dernier au pouvoir annonce des jours encore plus sombres pour Cuba.

La France doit agir d’urgence.

Elle doit exiger que Joe Biden fasse usage de son pouvoir en retirant Cuba de la liste des Etats « finançant le terrorisme ». Antony Blinken lui-même a dit que rien ne justifiait le maintien de Cuba sur cette liste.

La France doit agir concrètement contre l’application de l’extraterritorialité des lois américaines qui est une atteinte grave à la souveraineté des peuples européens, et dont l’application frappe les entreprises et les banques européennes.

Après la très importante initiative de solidarité européenne accueillie en son siège les 23 et 24 novembre derniers, le PCF adresse son salut fraternel et renouvelle son soutien au peuple Cubain qui lutte pour sa dignité et son développement souverain, face à l’impérialisme.

Paris, le 23 décembre 2024,

Parti Communiste Français.