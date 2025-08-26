Halte aux menaces des États-Unis contre le Venezuela

Le PCF condamne fermement les récentes menaces menées par les États-Unis à l’encontre du Venezuela, suite notamment au déploiement d’une importante force militaire de navale et aérienne à proximité immédiate des eaux territoriales de la République bolivarienne et aux déclarations de la porte-parole de la Maison blanche, sous-entendant un possible usage de la force armée contre ce pays.

Les prétextes invoqués par l’administration états-unienne ne trompent personne. Loin d’une prétendue volonté de lutter pour la démocratie ou contre le narcotrafic, il s’agit bel et bien d’une nouvelle tentative d’intimidation et de déstabilisation contre le Venezuela, mais aussi de détournement de l’attention de l’opinion publique face à l’aggravation de la crise liée aux drogues aux États-Unis.

Ces menaces, qui s’ajoutent aux mesures coercitives unilatérales, extraterritoriales et illégales prises par les États-Unis et d’autres puissances occidentales, ne font qu’aggraver la situation vécue par le peuple vénézuélien.

Le PCF renouvelle sa solidarité avec le peuple vénézuélien, qui doit pouvoir décider librement et souverainement de ses destinées, hors de toute contrainte. Il appelle à la levée sans délai des mesures coercitives contre le Venezuela.



Paris, le 26 août 2025

Le Parti communiste français





