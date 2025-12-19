Face à l'agression impérialiste, solidarité avec le peuple vénézuélien

Le PCF condamne fermement l'annonce du président étatsunien Donald Trump de l'instauration d'un blocus naval contre le Venezuela, en violation du droit international. Il s’agit d’un exercice de force illégal contre un État souverain.

C'est une nouvelle et grave étape qui est désormais franchie dans l'offensive menée par Trump contre le Venezuela, après des années de mesures coercitives unilatérales et, au cours des derniers mois, le déploiement d'importants moyens militaires dans la mer des Caraïbes et le meurtre de dizaines de personnes par des frappes aériennes.

Ces sanctions frappent en premier lieu le peuple vénézuélien, déjà exsangue.

Nous le réitérons : les prétextes invoqués pour justifier ces attaques (lutte contre le narcotrafic, défense de la démocratie) ne trompent personne. Il s'agit bel et bien d'une agression impérialiste dans sa forme la plus crue, visant à rétablir la férule des États-Unis sur ce qu'ils considèrent comme étant leur arrière-cour.

Si elle s'exprime de la façon la plus brutale contre le Venezuela, cette agression concerne toute l'Amérique latine et la Caraïbe, comme l'ont récemment montré les ingérences directes dans les élections en Argentine ou au Honduras, les menaces contre la Colombie et l'aggravation du blocus de plus de 60 ans contre Cuba.

Nous l'affirmons clairement : les pays d'Amérique latine ne sont l'arrière-cour de personne ! Ce sont des peuples et des nations souverains, dont l'intégrité et les droits doivent être respectés et défendus par la communauté internationale dans son ensemble. Le peuple vénézuélien, qui doit pouvoir décider librement, démocratiquement et souverainement de ses destinées, sans ingérence, ni politique répressive.

Le PCF renouvelle son soutien au peuple vénézuélien et aux peuples latino-américains qui luttent pour leur liberté et leur dignité. Il appelle le gouvernement français à agir concrètement, avec d'autres, pour mettre un terme à cette agression et défendre le droit international, instrument essentiel de la paix dans le monde, piétiné par les puissances impérialistes et réactionnaires.

Paris, le 19 décembre 2025.

Parti communiste français.