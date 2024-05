La commission des affaires sociales vote à l’unanimité une prise en charge élargie des soins liés au cancer du sein

C’est une victoire pour les 700 000 femmes atteintes par le cancer du sein. La Proposition de loi portée par Fabien Roussel au nom du groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR), a été votée, à l’unanimité, ce mercredi matin en commission des affaires sociales.



Le texte, cosigné avec Yannick Monnet, répond à une immense attente exprimée, de longue date, par les malades et les associations. Parmi les avancées votées hier, retenons l’élargissement, par décret, du panier de soins et de soins de support remboursables, la prise en charge des prothèses capillaires, quelle que soit la catégorie et le tarif ou encore le remboursement du renouvellement des prothèses mammaires au bout de dix ans.



La discussion des amendements a donné lieu à des échanges constructifs, en particulier sur la question des dépassements d’honoraires. Les membres de la commission ont estimé qu’elle débordait du cadre d’une Proposition de loi exclusivement centrée sur la prise en charge intégrale par l’assurance maladie des soins liés au traitement du cancer du sein. C’est la raison pour laquelle la présidente de la commission des affaires sociales s’est engagée à lancer, rapidement, une mission d’information sur le sujet.



Le texte adopté à l’unanimité ce mercredi matin va poursuivre son chemin législatif dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale le jeudi 30 mai, lors de la « niche » parlementaire du groupe GDR. A la clôture de l’examen en commission, Fabien Roussel a remercié les députés pour leur soutien unanime et exprimé le souhait de voir sa Proposition de loi aboutir dans une démarche transpartisane, comme le suggère un tel sujet de santé publique.

Fabien Roussel, député du Nord, secrétaire national du PCF,

Le 22 mai 2024.