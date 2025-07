Les Etats-Unis renforcent encore leur guerre économique et politique illégale contre Cuba

À l’heure où la Maison Blanche piétine allègrement le droit international, Donald Trump décide par un mémorandum daté du 30 juin 2025 de renforcer encore les mesures coercitives unilatérales et illégales à l’encontre de Cuba.

En effet, ce décret « renforce et restaure » la politique agressive du 1er mandat de Trump en annulant toutes les mesures prises lors des derniers jours du mandat de Joe Biden. Cette décision fait suite à la réintégration de Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme dès le retour au pouvoir de Trump en janvier dernier. Mais, plus encore, ce décret interdit toute transaction directe ou indirecte avec Cuba pour les particuliers comme pour les entreprises et renforce les restrictions au tourisme.

En 2024, pour la 32ᵉ fois consécutive, l’Assemblée générale de l’ONU votait à la quasi-unanimité (moins les États-Unis et l’État d’Israël) la demande de levée du blocus. Mais il n’est pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre : les États-Unis, au lieu d’acter le fait qu’ils sont isolés depuis des décennies sur la scène internationale, renforcent encore davantage le blocus et « s'opposent aux appels des Nations Unies et d'autres forums internationaux pour y mettre fin ». De nouveau, les États-Unis sont seuls contre tous, mais persistent dans leurs intérêts impérialistes au détriment des peuples !

La finalité est explicite : il s’agit par tous les moyens médiatiques (les fake news notamment) et économiques de faire tomber le « régime communiste » et de soutenir les « intérêts des Etats-Unis ».

Le « crime » de Cuba et de sa révolution est de ne jamais s’être soumis à la volonté hégémonique des États-Unis depuis 1959 ! Le peuple cubain a refusé de continuer à être le « bordel » des États-Unis. Son régime politique, économique et social affirme la nécessité d’un développement en dehors de la dépendance au gouvernement états-unien à proximité des USA.

Alors que le renforcement du blocus étatsunien place le peuple cubain dans une situation extrêmement difficile et précaire dans de nombreux domaines, nous réitérons tout notre soutien aux autorités et au peuple cubain face à cette nouvelle agression de la part des États-Unis.

À l’heure où le droit international et le multilatéralisme sont plus que jamais remis en cause par les politiques bellicistes des États-Unis, le gouvernement français se doit de réagir ! Le PCF appelle à une action résolue de la France pour mettre fin au blocus illégal et criminel contre Cuba en mettant en œuvre toutes les mesures juridiques contre les mesures extraterritoriales états-uniennes, afin que les États-Unis ne portent plus préjudice aux entreprises, aux associations et aux personnes qui, en France, souhaitent commercer ou entretenir des liens avec Cuba. C’est une question de souveraineté pour la France et pour les États européens.

Les communistes resteront mobilisés dans leur solidarité avec Cuba, son peuple et sa révolution. Partout en France, les initiatives politiques se multiplient. La collecte de matériel médical s’amplifie également et un conteneur de médicaments et de matériel médical partira le 10 juillet prochain. Nous appelons à multiplier ces initiatives, notamment pour le 26 juillet, jour de la fête nationale à Cuba. Ensemble, par notre mobilisation, agissons pour dénoncer le blocus étatsunien et poussons le gouvernement français à prendre ses responsabilités !

Paris, le 7 juillet 2025

Le Parti Communiste Français