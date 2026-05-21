Face à la menace d’intervention US contre Cuba : à quand une réaction de la France ?

En échec au Moyen-Orient, en difficulté face à la Chine, l’impérialisme US intensifie ses menaces contre Cuba.

Le 1ᵉʳ mai 2026, dans l’indifférence des gouvernements occidentaux, dont celui de la France, Donald Trump renforçait encore l’asphyxie que subit Cuba depuis le 3 janvier en donnant un ultimatum à toutes les entreprises et banques étrangères opérant dans le pays. Celles-ci se trouvent désormais sommées de quitter le pays sous peine de se voir infliger un gel de leurs opérations financières, une interdiction d’accès au marché étasunien et des sanctions astronomiques.

L’effet de ces mesures est dévastateur : le 7 mai, l’entreprise canadienne Sheritt, une des principales du secteur du nickel (2ᵉ ressource du pays après le tourisme), annonce quitter le territoire cubain et rapatrier l’ensemble de ses salariés. Le 18 mai, les compagnies maritimes française CMA-CGM et allemande Hapag-Lloyd annoncent suspendre les livraisons de conteneurs à Cuba. Les entreprises ferment les unes après les autres, laissant sur le carreau des centaines de salariés et une société entière poussée à l’effondrement…

S’ajoute à cela l’inculpation de Raul Castro pour la réponse de la Défense cubaine à l’incursion illégale de deux avions Cessna dans l’espace aérien de l’île, il y a plus de 30 ans, au cours d’une opération de déstabilisation coordonnée par l’organisation paramilitaire contre-révolutionnaire « Brothers to the Rescue » établie en Floride.

Il paraît évident que de telles allégations ont pour seul objectif de trouver une justification à l’injustifiable, en préparant le terrain à une intervention militaire directe à Cuba. La visite du directeur de la CIA la semaine passée à La Havane ne répond qu’à ce seul objectif.

Le blocus total imposé à Cuba a provoqué à plusieurs reprises des extinctions généralisées d’électricité. Selon l’ONU, ce sont plus de 110 000 opérations chirurgicales, dont 11 000 en pédiatrie, qui ont dû être reportées. Autrement dit, en plus de semer le désespoir, le blocus fait des morts !

De plus, ce sont quelque 400 000 enfants et une société entière qui sont aujourd’hui confrontés au risque de rupture scolaire à défaut d’électricité pour alimenter les écoles et les 240 pensionnats du pays.

L’action des États-Unis peut avoir de très lourdes conséquences sur l’ensemble de la région. D’après l’aveu de l’ancien directeur de la CIA, l’effondrement de Cuba entraînerait une véritable crise pour les États-Unis. Et pour cause ! La stabilité de Cuba est fondamentale pour lutter contre la prolifération du trafic de stupéfiants et des réseaux de traite humaine dans l’ensemble de la région Caraïbe.

Aujourd’hui, les menaces des États-Unis ont des répercussions globales. Elles affectent notre propre souveraineté en privant les entreprises françaises et européennes de l’exercice de leur droit à commercer librement avec les partenaires qu’elles souhaitent. Des leviers juridiques existent pour contourner ces mesures extraterritoriales, à l’échelle européenne comme à l’échelle nationale : règlements européens « anti coercition », loi dite « Sapin 2 » visant à renforcer les dispositifs anticorruption, notamment pour faire cesser les poursuites judiciaires extraterritoriales, loi de blocage de 1968, qu’attend-on pour les mettre en œuvre ?

Qui peut croire que Donald Trump s’arrêtera là ? Qu’attend la France et l’Europe pour réagir face au bain de sang qui se prépare ? Va-t-on encore longtemps laisser les États-Unis piétiner le droit international sans prendre les mesures qui s’imposent ? Les menaces de l’impérialisme US concernent également les possessions françaises dans la Caraïbe et en Guyane.

La mobilisation internationale pour Cuba doit se renforcer. La journée de mobilisation du 1ᵉʳ mai a réuni de très nombreux manifestants, devant l’ambassade des États-Unis à La Havane, mais aussi dans les cortèges en France et partout dans le monde. À La Havane, ce sont plus de 500 000 personnes et de nombreuses délégations étrangères, dont celle de la CGT, qui ont battu le pavé en solidarité avec Cuba.

Le Parti communiste français réitère de nouveau sa totale solidarité avec le peuple, le gouvernement cubain et le Parti communiste cubain contre la politique criminelle et illégale imposée par les États-Unis.

Il interpelle de nouveau le gouvernement français : n’attendons pas qu’il soit trop tard pour réagir ! Les députés du groupe GDR déposeront à l’Assemblée nationale le 11 juin prochain une résolution demandant à la France de condamner le blocus et d’agir, en lien avec les Nations Unies, pour venir en aide à Cuba.

Nous continuerons à nous mobiliser dans les semaines et les mois qui viennent pour envoyer du matériel médical et de première nécessité à Cuba, pour inciter les villes et les autorités françaises à dénoncer le blocus et à agir pour faire vivre la paix et la coopération entre les peuples. Tourner le dos à Cuba, c’est tourner le dos à l’humanité toute entière, nous refusons pour notre part d’être complices des crimes que commettent les États-Unis !

Paris, le 21 mai 2026

Parti communiste français