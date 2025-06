Déclaration finale de la Conférence "Liberté pour la Palestine"

le long combat des peuples arabes et des peuples du Monde pour l’indépendance et contre le colonialisme, le racisme et l'antisémitisme.

3. Nous exigeons la reconnaissance immédiate, par la France et par l’Union européenne, de l’État de Palestine, afin de permettre que la solution à deux États se concrétise enfin.

4. Nous entendons agir afin que le droit international soit respecté et appliqué. Nous réaffirmons ainsi les droits inaliénables du peuple palestinien, au premier rang desquels le droit à l’autodétermination, au retour des réfugiés conformément à la résolution 194 des Nations Unies, à la fin de l’occupation et de la colonisation et à l’établissement d’un État indépendant démocratique et laïc avec Jérusalem pour capitale, conformément au droit international, notamment aux résolutions 181 (sur le partage), 242, 338, 1397, 2334, et autres.

5. Nous demandons le respect et l’application du droit au retour, droit individuel et collectif, inaliénable, qui réponde à l’attente du peuple palestinien à la réparation des décennies d’injustices et de spoliations subies par lui.

6. Nous exigeons que des sanctions soient appliquées à l’État d’Israël tant qu’il ne respecte pas le droit international. La suspension de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’État d’Israël et l’application des ordonnances de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale y participent. Les otages israéliens et les prisonniers politiques palestiniens doivent être libérés.

7. Nous appelons à la constitution d’une alliance internationale autour des exigences de reconnaissance et d’application des droits nationaux du peuple palestinien, d’application du droit international, de reconnaissance de l’État de Palestine et de paix juste et durable au Proche-Orient. En élargissant la coalition aux forces syndicales, organisations de la société civile, structures académiques, juridiques ou médiatiques, élus à travers le Monde, nous voulons en faire un outil efficace d’influence politique.

8. Nous saluons le rôle de premier plan joué par le Royaume d’Arabie saoudite et la République française pour la réunion, le 19 juin prochain à New York et sous l’égide des Nations Unies, de la conférence internationale pour la protection de la solution à deux États. Nous soutenons résolument cette importante initiative qui peut ouvrir un chemin de justice et de paix grâce à la réaffirmation des principes du droit international et à la reconnaissance des droits du peuple palestinien. Nous saluons également le rôle courageux de l’Égypte et de la Jordanie, qui ont rejeté le "plan de paix" unilatéral de l’administration Trump, une manoeuvre visant à enterrer les droits nationaux du peuple palestinien et à légitimer l’annexion des territoires occupés.

9. Nous considérons que la convergence entre la conférence "Liberté pour la Palestine" et celle pour la "Protection de la solution à deux États" représente une occasion historique de construire aujourd’hui un nouvel équilibre dans les relations internationales, de mettre fin à l’occupation et au blocus, de rétablir la justice et d’ouvrir une perspective réelle de sécurité collective et de progrès partagé au peuple palestinien et à tous les peuples du Proche et du Moyen-Orient.

10. Nous adressons enfin un salut respectueux au peuple palestinien pour le courage et la dignité dont il fait preuve à Jérusalem, à Gaza, en Cisjordanie, dans les territoires de 1948,